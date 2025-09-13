Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo | Atlético de Madrid - Villarreal

El conjunto de Marcelino visita el Metropolitano con la intención de sumar la cuarta victoria de la temporada

El Metropolitano horas previas al encuentro entre Atlético de Madrid y Villarreal

El Metropolitano horas previas al encuentro entre Atlético de Madrid y Villarreal / Juanfran de la Ossa

Pablo Casado

Vila-real

El Villarreal CF tratará de asaltar en la noche de este sábado uno de los campos más duros del fútbol español. Invicto y en tercera posición, antes del inicio de la jornada, el Submarino amarillo busca agrandar las buenas estadísticas en sus visitas ante el Atlético de Madrid, donde ha puntuado en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos. Una victoria 'grogueta' permitiría a los de Marcelino dormir en segunda posición.

Con las bajas de Logan Cosa, Gerard Moreno y Kambwala, los amarillos arracan el encuentro con la gran novedad del georgiano Mikautadze en ataque.

Noticias relacionadas y más

Sigue en directo las evoluciones del partido. No te pierdas ningún detalle a través de este directo de Mediterráneo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents