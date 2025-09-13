Directo | Atlético de Madrid - Villarreal

El Villarreal CF tratará de asaltar en la noche de este sábado uno de los campos más duros del fútbol español. Invicto y en tercera posición, antes del inicio de la jornada, el Submarino amarillo busca agrandar las buenas estadísticas en sus visitas ante el Atlético de Madrid, donde ha puntuado en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos. Una victoria 'grogueta' permitiría a los de Marcelino dormir en segunda posición.

Con las bajas de Logan Cosa, Gerard Moreno y Kambwala, los amarillos arracan el encuentro con la gran novedad del georgiano Mikautadze en ataque.

Sigue en directo las evoluciones del partido. No te pierdas ningún detalle a través de este directo de Mediterráneo.

ARRANCA EL PARTIDO. Ya rueda el balón en Madrid. El Villarreal busca la cuarta victoria de la temporada ante un Atlético de Madrid que todavía no sabe lo que es ganar en este curso.

SALTAN LOS FUTBOLISTAS. Los 22 jugadores ya se encuentran en el césped del Metropolitano para dar inicio al encuentro.

'GROGUETS' EN MADRID. Los aficionados amarillos ya se encuentran en sus localidades para presenciar el encuentro en la grada visitante del Riyadh Air Metropolitano. Los aficionados amarillos en la grada visitante del Metropolitano / Juanfran de la Ossa

DEBUT ESPERADO. El georgiano Mikautadze, fichaje más caro de la entidad amarilla, va a debutar con la elástica del Villarreal. Un estreno muy esperado después de que anotara un tanto con su selección el pasado domingo.

EL ABRAZO DE ALFONSO PEDRAZA Y ÁLEX BAENA. Ambos futbolistas han estado conversando durante varios minutos en el césped del feudo rojiblanco. Alfonso Pedraza y Baena en el Metropolitano / Villarreal CF

LAS SONRISAS DE MARCELINO Y ÁLEX BAENA. El canterano amarillo ha compartido unos instantes con el cuerpo técnico en la previa del Atlético de Madrid - Villarreal. Jugador y técnico se han mostrado félices tras volver a coincidir en el interior del Metropolitano. Marcelino y Baena sonríen en la previa del Atlético de Madrid - Villarreal / Villarreal CF

'MINI-REVOLUCIÓN' DE MARCELINO. Hasta cuatro cambios ha sufrido la alineación del submarino amarillo respecto al once que empató a uno en Balaídos. Para consultar todas las novedades, puedes leer la noticia accediendo aquí. Marcelino García Toral. / Villarreal CF

EL VESTUARIO 'GROGUET'. Este es el vestuario en el que ahora mismo se encuentran los futbolistas del Villarreal minutos antes de saltar a calentar en el césped del Riyadh Air Metropolitano. Juan Francisco de la Ossa

EL REENCUENTRO DE ÁLEX BAENA. El exfutbolista del Villarreal no se ha querido perder la entrada de los que, hace apenas dos meses, era sus compañeros. Baena no está disponible para el encuentro debido a una lesión. Consulta el motivo exacto en el siguiente enlace.