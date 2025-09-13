Marcelino, sobre la derrota del Villarreal ante el Atlético: "Los dos goles han sido mazazos grandes"

Marcelino García Toral hizo acto de presencia en la sala de prensa del Metropolitano con un semblante muy serio. El máximo responsable del equipo amarillo calificó de «mazazos grandes» los goles encajados por su equipo ante el Atlético de Madrid. Dejó entrever que el primer gol no hizo tanto daño como el segundo. «Ellos nos metieron el 1-0, pero nosotros tuvimos claras ocasiones para haber podido empatar, mínimo», apuntó. En pocas palabras, dos errores le costaron caro al conjunto de la Plana. «Tras el 2-0 no supimos sobreponernos», abundó el preparador.

Analizó lo que fue el partido y destacó que «el Atlético de Madrid ha aprovechado nuestras facilidades en la primera parte, aunque no le perdimos la cara al partido y generamos tres o cuatro ocasiones de gol. Hubo minutos de dominio de ellos y también de nosotros». Y bajo su punto de vista, la clave estuvo en el «acierto anotador». El asturiano se lamentó y dijo que «para ganar al Atlético de Madrid debes tener acierto, el que ellos han tenido en nuestra área. Y eso que con el 1-0 hemos tenido ocasiones para empatar, como la que tuvo Moleiro».

Marcelino dando órdenes a sus futbolistas / Europa Press

No paraba de lamentarse Marcelino por esta derrota ya que su equipo no fue inferior al Atlético de Madrid, pero sí cometió errores que pagó caro. «El 1-0 llegó en una acción que debimos evitar». Sí que le gustaron varios minutos de la segunda parte. «Empezamos muy bien, con presencia, cuando estábamos dominando el juego llegó el 2-0 y ahí se nos complicó todo mucho más».