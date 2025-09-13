La 'mini-revolución' de Marcelino para el Atlético-Villarreal

Mini-revolución de Marcelino García Toral para el Atlético de Madrid-Villarreal CF. Ya con todos (a excepción de Logan Costa, Willy Kambwala y un Gerard Moreno que ya ha vuelto a la dinámica de grupo), con los últimos fichajes ya en el Riyadh Air Metropolitano, el entrenador asturiano, en un partido que venía tras los compromisos internacionales de selecciones y apenas 72 horas antes del estreno en la Champions, hizo cuatro cambios respecto a Vigo.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, da la titularidad a Nico González, Antoine Griezmann y Koke Resurrección en el partido de este sábado contra el Submarino, en el que Marcelino García Total, su técnico, alinea de inicio a Georges Mikataudze en el ataque en su debut con el conjunto groguet.

El once del Atlético está formado por Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

¿Con qué sale el Submarino?

En consecuencia, esos cuatro cambios en el Villarreal significan que Renato Veiga sienta a Rafa Marín; Thomas Partey y Dani Parejo integran la nueva sala de máquinas en detrimento de Pape Gueye y Santi Comesaña; y, arriba, Georges Mikautadze ocupó la vacante de Etta Eyong, traspasado al Levante.

En Directo

ARRANCA EL PARTIDO. Ya rueda el balón en Madrid. El Villarreal busca la cuarta victoria de la temporada ante un Atlético de Madrid que todavía no sabe lo que es ganar en este curso.

SALTAN LOS FUTBOLISTAS. Los 22 jugadores ya se encuentran en el césped del Metropolitano para dar inicio al encuentro.

'GROGUETS' EN MADRID. Los aficionados amarillos ya se encuentran en sus localidades para presenciar el encuentro en la grada visitante del Riyadh Air Metropolitano. Los aficionados amarillos en la grada visitante del Metropolitano / Juanfran de la Ossa

DEBUT ESPERADO. El georgiano Mikautadze, fichaje más caro de la entidad amarilla, va a debutar con la elástica del Villarreal. Un estreno muy esperado después de que anotara un tanto con su selección el pasado domingo.

EL ABRAZO DE ALFONSO PEDRAZA Y ÁLEX BAENA. Ambos futbolistas han estado conversando durante varios minutos en el césped del feudo rojiblanco. Alfonso Pedraza y Baena en el Metropolitano / Villarreal CF

El próximo rival

Por otro lado, el Tottenham, al que el Villarreal visita el martes (16 de septiembre del 2025, a las 21.00 horas) en la primera jornada de la Champions, se apuntó el derbi del Este de Londres de la cuarta jornada de la Premier League. Los Hotspur se impusieron al West Ham por 0-3, jugando casi todo el segundo tiempo con superioridad numérica.

El senegalés Pape Matar Sarr (compatriota de Gueye) hizo el 0-1 en el minuto 47 y el sueco Lucas Bergvall doblaba la ventaja en el 57’. La sentencia llegó en el 64, con el neerlandés Micky Van den Ven.