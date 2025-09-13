La previa del Atlético-Villarreal | La Champions empieza en el Metropolitano

Convertido el inicio (Real Oviedo, Girona y Celta) en una especie de aperitivo, separado además por el primero de los parones por selecciones, la temporada del Villarreal CF de verdad arranca ya. Y lo hace en modo Champions, por mucho que el estreno en la Liga de Campeones sea el martes. El rival (Atlético de Madrid) y el escenario (un Riyadh Air Metropolitano recién confirmado como sede de la final del 2027) inauguran esta dura y prolongada secuencia de las seis próximas semanas: 10 encuentros de la máxima exigencia, entre el campeonato doméstico y el continental.

El Atlético, a pesar de la inyección estival de 176 millones de euros, anda de capa caída. Ese chute económico, por ahora, no se ha traducido en un equipo fuerte y potente, rebosante de energía, habiendo dejado escapar siete puntos en un calendario (Espanyol, Alavés y Elche) que invitaba a pensar en un plácido camino de entrada para Diego Simeone, que asiste incrédulo a su peor inicio liguero desde que llegase al banquillo rojiblanco (diciembre del 2011).

Todo lo contrario que el Villarreal, que de no ser por el descuento de Balaídos, habría firmado el pleno. Con todo, lo que es cierto desasosiego e intranquilidad en su rival, es bonanza y optimismo en el Estadio de la Cerámica. La llegada a última hora de Manor Solomon y, principalmente, Georges Mikautadze (fichaje más caro en la historia de la entidad), ahondan en la riqueza de recursos. De tal forma, que Marcelino García puede permitirse el lujo esta noche de sentar a algunos futbolistas fundamentales, pensando en la visita al Tottenham al cabo de 72 horas.

¿Reserva de jugadores?

Todo hace indicar que Mikautadze debutará, como titular incluso, en una delantera ya sin Etta Eyong (importante en Vigo), en una línea que mutaría al 100%, si Nicolas Pepe descansa y Ayoze Pérez hace su acto de aparición después de lesionarse en el primer encuentro de la pretemporada.

También existe la opción de que Juan Foyth, el que más tarde jugó esta semana con su país, ceda su sitio a Renato Veiga. Y en la medular, algo parecido podría suceder con Pape Gueye y Dani Parejo.

El virus FIFA sí deja al Atlético sin Thiago Almada, fundamental en las tres primeras jornadas. El internacional argentino se suma a las ausencias del ya conocido Álex Baena y José María Giménez.

Antoine Griezmann y Koke Resurrección (por primera vez en esta campaña), además de Nico González (fichado del Juventus el 1 de septiembre y presentado este viernes), aparte de Julián Alvarez, apuntan al once, según las pruebas de Simeone en la sesión de este viernes.

Simeone mueve ficha

El equipo titular, si se cumple esta estructura, presentaría cuatro novedades respecto al 1-1 contra el Alavés en Vitoria: Matteo Ruggeri por David Hancko en el lateral izquierdo; Koke por Johnny Cardoso en el centro del campo; Nico González por Almada en el sector izquierdo; y Griezmann por Alexander Sorloth en el ataque.

El árbitro

Todo ello con el arbitraje de José Luis Munuera (Montero), el andaluz de Jaén con el que el Villarreal ha ganado los mismos partidos que ha perdido (nueve).