La previa: El Villarreal femenino busca sumar la primera alegría en liga ante el Real Betis

Importante fue la victoria del Villarreal femenino en el torneo del KO frente al Alba Fundación para afrontar hoy el segundo partido de liga que será contra el Betis en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, a partir de las 11.00 horas. Un partido complicado, pero donde la escuadra de la Plana ya ha demostrado que con el equipo que tiene hoy en día Jordi Ferriols es capaz de ganar a cualquiera, como también podría tropezar con cualquier contrincante si no se sale bien concentradas al terreno de juego.

El Villarreal rinde visita a un exPrimera División que también pretende dar el salto a la máxima categoría del fútbol femenino actual. En el caso del conjunto vila-realense se ha aprendido mucho de los errores que se produjeron la primera vuelta de la pasada campaña que casi deriva en el descenso a Segunda Federación.

Las muchachas de Jordi Ferriols buscarán el triunfo en el campo de un exPrimera. / Villarreal CF

Con el nuevo entrenador, que dejó clara su valía para este reto, más los refuerzos que han llegado este verano este Villarreal aspirará a todo. Y para ello toca estrenar el casillero de puntos y de victorias. En la jornada inaugural se perdió en casa frente al Atlético de Madrid B. Ahora es necesario un triunfo balsámico.