Guía básica para la Champions del Villarreal

El Villarreal CF regresa a la Champions. A escasas horas de saltar al terreno de juego del Tottenham Hotspur Stadium (este martes, a las 21.00 horas), conviene repasar algunos aspectos de lo que le espera al Submarino. Aquí una guía básica para principiantes, olvidadizos, despistados...

¿Cuáles son las fechas principales? Las ocho jornadas de la fase liga se desarrollarán desde mañana al 28 de enero del 2026. Los play-off serán los días 17-18 (ida) y 24-25 (vuelta) de febrero. Los octavos, 10-11 y 17-18 de marzo, respectivamente; los cuartos, 7-8 y 14-15 de abril; las semifinales, 28-29 de abril y 5-6 de mayo; y la gran final, el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest (Hungría). ¿Cuántos puntos harán falta para clasificarse? Será la segunda temporada de la máxima categoría continental por clubs, así que solamente hay que tomar como la referencia en la 2024/2025. Entonces, tres equipos alcanzaron el play-off con 11 puntos (al filo del 50%). En cuanto al top-8 (es decir, los que se metieron directamente en octavos de final, ahorrándose una eliminatoria), estuvo en los 16 puntos (66,7%). ¿Cómo será el factor campo en las eliminatorias? Los equipos que queden por encima de su adversario en la fase liga, jugarán la vuelta en casa. Si un equipo que ha terminado por debajo elimina a otro que había terminado por arriba la liguilla, entonces le roba ese factor campo, en una de las novedades del ejercicio. ¿Cuánto dinero puede ingresar el Villarreal? Los amarillos reciben un fijo de 18,6 millones de euros. Luego, 2,1 millones por victoria y 0,7 por empate. Su posición en la fase liga le reportará entre 0,7 y 10 millones más. Si se mete en octavos, 11 kilos. Los cuartos reportan 12,5; las semifinales, 15; y si juega la final de Budapest, 18,5 millones y 6,5 kilos más si levanta la Orejona. ¿Pueden inscribirse todavía a nuevos jugadores? Sí. Es otra de las novedades de este edición: la UEFA ha aprobado «permitir la sustitución temporal de un máximo de un jugador de campo con una lesión o enfermedad de larga duración durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida». Una normativa que, hasta la fecha, solo afectaba a los porteros. ¿Cuáles son los precedentes en un debut en Champions? El Submarino, en sus anteriores participaciones 2005 (0-0 con el Manchester United en Vila-real), 2008 (otro 0-0 con los diablos rojos, entonces en Old Trafford), 2011 (0-2 ante el Bayern) y 2021 (2-2 frente al Atalanta, en el Estadio de la Cerámica), nunca debutó en la fase de grupos con un triunfo. ¿Qué resultados ha obtenido el Villarreal en Inglaterra? La única victoria del Villarreal en este país, en esta competición, fue en su primera visita (agosto del 2005), cuando venció al Everton por 1-2, en la fase previa. Desde entonces, el balance groguet ha sido de seis derrotas y tres empates, con 13 goles en contra y dos a favor. Su última visita fue en la semifinal del 2022, cuando cayó con el Liverpool en la ida (2-0 en Anfield).

¿Quién será el árbitro del Tottenham-Villarreal? El esloveno Rade Ibrenovic, de 35 años, pitará el duelo, con Jure Praprotnik y Grega Kordez como asistentes, el cuarto árbitro será David Smajc y en el VAR oficiarán su compatriota Alen Borosak y el alemán Bastian Dankert. Es un árbitro con poca relevancia internacional aún.