¿Qué te parecen las notas de los futbolistas del Villarreal ante el Atlético de Madrid?

El Villarreal CF sufrió la primera derrota de la temporada en el Riyadh Air Metropolitano tras dos errores que derivaron en el 2-0 definitivo. Los amarillos trataron de reaccionar en el segundo tiempo, pero el Atlético de Madrid no concedió ninguna oportunidad de volver a meterse en el encuentro. ¿Aprobados o suspensos para los futbolistas 'groguets'?

EL MEJOR: Pepe |6|. Amenazador Con el balón, sabes que puede pasar algo. Falta al palo.

Luiz Júnior |5|. Aprobado. Nada que objetar en los goles. El Atlético no remató más.

Mouriño |5|. Blando. Nico González le robó la cartera en el 2-0. Adoleció de contundencia.

Foyth |6|. Aplicado. El argentino firmó una sobria actuación en el Metropolitano.

Renato Veiga |6|. Correcto. Primer partido completo en un central que todavía está aterrizando.

Sergi Cardona |5|. Cabreado. El 1-0 nace de un error de bulto suyo; luego supo rehacerse en parte.

Buchanan |6|. Insistente. No le salieron muchas cosas, pero es un jugador que se ofrece.

Thomas Partey |5|. Gris. El ghanés todavía anda buscando su sitio en el equipo, en medio del revuelo.

Parejo |5|. Intermitente. No estuvo muy certero en el pase, pero con la pelota es un faro.

Moleiro |6|. Percutor. Balón al larguero de Pepe, tuvo otras dos ocasiones para el 1-1.

Mikautadze |5|. Discreto. Difícil juzgarle en un encuentro en el que intervino tan poco en juego.

Nicolas Pepe con el esférico / Europa Press

TAMBIÉN JUGARON:

Ayoze Pérez |5|. Reaparecido.

Gueye |5|. Reservado.

Comesaña |5|. Serio.

Pedraza |5|. Expeditivo.

Oluwaseyi |sc|. Inédito.