Foyth regresa a la que fue su casa y quiere "ganar" al Tottenham con el Villarreal

Juan Foyth vuelve a la que fue su casa. El defensa argentino debutó como profesional en Europa en el Tottenham Hotspur, club al que llegó desde su La Plata natal procedente de la cantera de Estudiantes de la Plata. Han pasado ya 8 años desde aquel 2017 cuando aterrizó en Londres, muy joven. Ahora, mucho más maduro, el platense llega al nuevo estadio del club londinense como capitán y para liderar al Villarreal CF en esta nueva andadura en la Champions League.

El zaguero argentino aseguró que el debut de su equipo este curso en la Liga de Campeones contra el Tottenham Hotspur es una "gran oportunidad para empezar con el pie derecho" y que "dentro del campo va a ser una guerra".

Partido especial

El defensa argentino, que jugó tres temporadas en el Tottenham, compareció este lunes en la rueda de prensa previa al partido, de la primera jornada de la fase de grupos.

Foyth y Marcelino, en el Tottenham Hotspur Stadium este lunes. / Ismael Mateu

"Es un partido especial primero porque es 'Champions' y es una de las competiciones más lindas a nivel profesional. Después porque estuve tres años acá y jugué en este estadio, en la inauguración. Ojalá mañana consigamos más recuerdos buenos", señaló.

Respeto al rival

Al analizar al rival, Foyth recordó que, pese a que los 'Spurs' no hicieron una gran campaña el año pasado en la Premier, ganaron la Liga Europa y así se clasificaron para la máxima competición continental.

"El Tottenham no tuvo un gran año en Premier, pero siempre ha tenido grandes jugadores, un gran potencial, así lo hizo en Europa. Es un equipo muy físico, como la mayoría en la Premier League. Tenemos que pensar en ellos pero también confiar en nosotros y en nuestras cualidades y en sacar el partido adelante", explicó.

"Dentro del campo va a ser una guerra, sabemos que vamos a sufrir, pero hay que intentar disfrutar. El recuerdo de la última 'Champions' y cómo disfrutamos fue muy bonito. Muchos jugadores han cambiado, pero los sueños siguen estando ahí. Queremos arrancar el camino desde cero y hacer grandes cosas. Mañana es una gran oportunidad para empezar con el pie derecho", subrayó.