Previa: El Villarreal juvenil vuelve a competir en la UEFA Youth League 1.305 días después
El equipo de Pepe Reina juega este martes al mediodía ante el Tottenham (14.00 horas)
El equipo está reforzado por Hugo López, Carlos López, Luque, Unai e Iker Adelantado
El juvenil del Villarreal regresa a la UEFA Youth League 1.305 días después de su último partido, allá por el 8 de febrero de 2022 cuando se perdió en los penaltis frente al AZ Alkmaar. Ahora el equipo de Pepe Reina se estrena en esta nueva edición frente al Tottenham en las instalaciones del Tottenham Training Centre, a partir de las 14.00 horas, con arbitraje del colegiado italiano Matteo Marchetti.
Será la tercera vez que participe el conjunto vila-realense en esta competición (2014/15 y 2021/22). Nueve partidos saldados con tres triunfos, tres empates y tres derrotas. Ahora, con una plantilla renovada y con un técnico de lujo en el banquillo, Pepe Reina, la escuadra ‘grogueta’ intentará estrenarse con un buen resultado ante un gran rival.
A la convocatoria de futbolistas del juvenil A se une el mediapunta Hugo López (Villarreal B), así como el portero Carlos López, el central Pedro Luque, el mediocentro Unai Rodríguez y el delantero Iker Adelantado, componentes del Villarreal B, y primer año de etapa sénior.
Suscríbete para seguir leyendo
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Luces y sombras en la última tarde taurina de las fiestas de Vila-real
- Alerta amarilla por lluvias este domingo en Castellón
- Directo | Castellón - Ceuta
- Matan de una paliza a un conocido ganadero a la puerta de su casa
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- La nueva fiebre del oro se apodera de los inversores y ahorradores de Castellón