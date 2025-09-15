Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Previa: El Villarreal juvenil vuelve a competir en la UEFA Youth League 1.305 días después

El equipo de Pepe Reina juega este martes al mediodía ante el Tottenham (14.00 horas)

El equipo está reforzado por Hugo López, Carlos López, Luque, Unai e Iker Adelantado

Llega el momento del estreno del Villarreal de Pepe Reina en la competición europea.

Juanfran Roca

Vila-real

El juvenil del Villarreal regresa a la UEFA Youth League 1.305 días después de su último partido, allá por el 8 de febrero de 2022 cuando se perdió en los penaltis frente al AZ Alkmaar. Ahora el equipo de Pepe Reina se estrena en esta nueva edición frente al Tottenham en las instalaciones del Tottenham Training Centre, a partir de las 14.00 horas, con arbitraje del colegiado italiano Matteo Marchetti.

Pepe Reina es el entrenador de un Villarreal juvenil que apunta alto esta temporada.

Será la tercera vez que participe el conjunto vila-realense en esta competición (2014/15 y 2021/22). Nueve partidos saldados con tres triunfos, tres empates y tres derrotas. Ahora, con una plantilla renovada y con un técnico de lujo en el banquillo, Pepe Reina, la escuadra ‘grogueta’ intentará estrenarse con un buen resultado ante un gran rival.

Alvaro Alcaide, veloz delantero del juvenil del Villarreal de División de Honor.

A la convocatoria de futbolistas del juvenil A se une el mediapunta Hugo López (Villarreal B), así como el portero Carlos López, el central Pedro Luque, el mediocentro Unai Rodríguez y el delantero Iker Adelantado, componentes del Villarreal B, y primer año de etapa sénior.

