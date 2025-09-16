Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Tottenham-Villarreal

El Submarino regresa a la Champions League con un bonito y exigente reto a domicilio (21.00 horas)

El Villarreal ya está en Londres.

David Oliver

Vila-real

El Villarreal CF comienza esta noche su andadura en la Champions League. El equipo de Marcelino García Toral visita al Tottenham londindense, uno de los equipos más poderosos de la Premier League inglesa.

Sigue el partido a través del directo de Mediterráneo.

