En Directo
Directo | Tottenham-Villarreal
El Submarino regresa a la Champions League con un bonito y exigente reto a domicilio (21.00 horas)
Vila-real
El Villarreal CF comienza esta noche su andadura en la Champions League. El equipo de Marcelino García Toral visita al Tottenham londindense, uno de los equipos más poderosos de la Premier League inglesa.
Sigue el partido a través del directo de Mediterráneo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Muere una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Cuatro personas huyen de un coche que se ha incendiado en plena carretera en Castelló
- Nueva oferta de empleo de Amazon en Onda: Todos los detalles
- Los 22 mejores bares para almorzar en Castelló