Los nombres propios de la previa del Tottenham-Villarreal: Roig, Negueroles, la Youth League, Barry, Canales, Asenjo y 400 ‘groguets’
El presidente, Fernando Roig, junto al consejero delegado, Roig Negueroles, han liderado la comida de directivas y la comitiva en el palco
Thierno Barry, Arturo Canales, Sergio Asenjo y el embajador del Submarino, Marcos Senna, personalidades en el hotel en Finsbury, en el centro de Londres
La visita del Villarreal CF a Londres para medirse al Tottenham Hotspur en la 1ª jornada de la Champions League no pasó inadvertida para la masa social y la mucha gente de fútbol que reside en suelo británico. Así, 400 aficionados del Submarino se han dado cita este martes en el Tottenham Hotspur Stadium para animar al equipo.
Algunos de ellos se pasaron por el hotel del equipo en Finsbury (centro de Londres), como también lo hicieron Thierno Barry, exjugador amarillo ahora en el Everton, y Arturo Canales, agente de Dani Parejo, con quien departió en el hall.
Roig, Roig Negueroles y la Youth League
La plana mayor del Submarino, encabezada por el presidente, Fernando Roig, y por el consejero delegado, Roig Negueroles, no pudieron acudir a ver al juvenil en la Youth League al tener que acudir a la comida de directivas. Miguel Ángel Tena, Jorge de Cózar, Iván Medall, Héctor Font, David Karg representaron al equipo de Pepe Reina en su estreno en la Champions juvenil, donde los jóvenes amarillos han caído derrotados por el Tottenham.
Ya en el estadio del Tottenham, además del presidente y del consejero delegado, estuvieron presentes consejeros como Luis Espejos, Montaña, el embajador del Villarreal, Marcos Senna, Tena y el resto de dirigentes de la cantera grogueta y la totalidad del equipo juvenil de la Youth League, su entrenador, Pepe Reina, y su cuerpo técnico.
Asenjo, estreno televisivo
Otro que estuvo de estreno fue el exguardameta groguet Sergio Asenjo, pero como comentarista de televisión. El palentino debutó como comentarista de Movistar+, televisión con los derechos en España de la UEFA Champions League.
