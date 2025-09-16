Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El uno a uno del Villarreal en Londres | Vota al mejor

El Submarino paga muy caro un error de Luiz Júnior en los primeros minutos y cae derrotado ante el Tottenham en la primera jornada de la Champions (1-0)

Luiz Júnior no estuvo afortunado en la acción del 1-0.

Luiz Júnior no estuvo afortunado en la acción del 1-0. / Europa Press

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Londres (Enviado especial)

Luiz Júnior | 4 |

El error garrafal en la primera jugada del partido condenó al meta brasileño, que estuvo nervioso a raíz de ello.

Mouriño | 6 |

Muy exigido por su banda, pero aguantó el tipo ante rivales rápidos como Simons. Fuerte e intenso en los duelos.

Juan Foyth | 7 |

Es un seguro de vida en el centro de la zaga. Mandó, se anticipó y tuvo gran juego aéreo. Un líder.

Renato Veiga | 5 |

Le costó contrarrestar la movilidad de Richarlison. Todavía le falta el ritmo de sus compañeros, siendo el que más sufrió.

Sergi Cardona | 6 |

En un partido complicado teniendo que frenar a Kudus, supo hacer frente a sus rivales. Rápido en el repliegue. Bien con balón.

Pape Gueye | 6 |

Tuvo que correr y morder en el centro del campo ante una medular rival muy exigente. Bien con el balón en los pies.

Comesaña | 6 |

Mucho oficio en el centro del campo en un duelo complicado para los centrocampistas. Fiable y firme en los duelos.

Nicolas Pepe | 7|

Uno de los jugadores que siempre lo intenta, como hizo ayer cada vez que tuvo el balón. Probó con disparos desde la frontal.

Pepe lamenta una ocasión al limbo.

Pepe lamenta una ocasión al limbo. / ANDY RAIN / EFE

Buchanan | 6 |

Algo intermitente por momentos, pero con desbordes interesantes. Falló un claro mano a mano ante el meta rival.

Ayoze | 6 |

Tuvo movilidad, mucha inteligencia táctica y calidad para asociarse. Ganó duelos y balones divididos. Correcto.

Mikautadze | 5 |

Tuvo movilidad y tocó bien de primeras, pero le faltó entrar más en contacto con el balón y sus compañeros.

También jugaron

Parejo | 6 |. Canalizador.

I. Akhomach | 6 |. Rápido.

Pedraza | 6 |. Intenso.

T. Partey | 6 |. Potente.

Noticias relacionadas y más

Moleiro | 6 |. Inteligente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents