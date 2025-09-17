Ayoze se sincera: el Villarreal, la Champions, Luiz Júnior y su estado físico

Es un ganador nato y es consciente de qué necesita el Villarreal CF para volver al camino de las victorias y los resultados positivos de inicio de campeonato. Tras la derrota ante el Tottenham en Londres, en el estreno de la Champions League, Ayoze Pérez aboga por centrarse en corregir los errores puntuales que les han condenado, mejorar el pico de forma y afinar la puntería en ataque.

El canario lamentó el error que condenó al equipo a la derrota: «El gol tempranero marcó la diferencia. Sabíamos que era un partido complicado, en un escenario complicado y ante un rival muy complicado. Pero sinceramente creo que hicimos un buen encuentro».

Ayoze Pérez, en un entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

Rivales parejos

Un duelo igualado y con poco caudal ofensivo: «Se notaba que ambos equipos nos conocíamos el uno con el otro y por eso tampoco se crearon muchas ocasiones en ninguna de las dos porterías. Cierto es que a nosotros nos faltó algo de precisión en su área para haberles creado un poco más de daño, pero, insisto, los dos conjuntos nos conocíamos muy bien».

«El duelo estuvo parejo. Ambos equipos supimos reducir las armas del rival y se notó. Es verdad que no hubo muchas ocasiones en ninguna de las dos áreas y el tanto con el que se encontraron al inicio fue lo que determinó el partido», dijo.

El tinerfeño se marchó con sabor agridulce: «Era un partido para haber sacado algo positivo. Al menos un punto. Se nos escaparon puntos en Londres. Pero fue un buen test para saber lo que es la Champions y tener claro que cualquier detalle puede marcar la diferencia, y eso fue lo que sucedió».

Tajon Buchanan, en el Tottenham-Villarreal. / Agencias

Polémica arbitral

Incluso se quejó del colegiado y sus decisiones. «No entendí las decisiones del árbitro, porque no comprendo por qué no fue roja la acción en la que Mikautadze se va solo. Le pregunté qué diferencia había para haberle sacado amarilla, aunque el colegiado me dijo que se lo había explicado a mi capitán (Foyth). Nadie comprendimos nada sobre su criterio, porque es una pena ya que en el minuto que era y siendo un mano a mano nos perjudicó mucho esa jugada. No puede ser solo amarilla una ocasión tan clara de gol», explicó.

Un resumen, Ayoze resaltó que «fuimos capaces de plantarle cara a un gran rival, en su campo. Un equipo que juega muy bien, presiona y son muy intensos. Aunque terminamos con la sensación de que jugando a nuestro mejor nivel podemos jugarle de tú a tú a cualquier rival», argumentó.

Aunque dejó bien claro que «a este nivel, los detalles marcan la diferencia, está claro». «En situaciones como partidos como el del Tottenham, cualquier detalle nos puede condicionar el partido y marcar la diferencia entre sumar y no sumar», analizó.

«Estamos en la élite, en la competición más importante del mundo y cualquier detalle, por mínimo que sea, puede marcar la diferencia», explicó el atacante.

Luiz Júnior, en el Tottenham-Villarreal. / Agencia Efe

Apoyo a Luiz Júnior

También echó una lanza en favor de Luiz Júnior por su error clave: «A Luiz todos tratamos de darle ánimos en el vestuario, de eso se trata el fútbol. A veces se cometen esos errores y esos pequeños fallos que son parte del fútbol. Nosotros le apoyamos y le damos muchos ánimos, y es una pena que al final no pudimos empatar».

A su vez, indicó que «el partido del sábado es importante porque hay que volver a la senda de la victoria, debemos mejorar y revertir la situación», destacó.

Su momento de forma

Por último, analizó su momento físico: «En lo personal estoy intentando coger ese ritmo de competición que me falta después de un proceso de un mes y medio en el que he estado fuera por lesión. No he tenido pretemporada, que también es complicado. Ahora debo conseguir el ritmo óptimo a base de partidos que es como mejor puedes recuperar ese estado de forma y, además, que lleguen muchos goles», terminó.