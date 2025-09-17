¿Era roja directa para Van de Ben al derribar a Mikautadze en el Tottenham-Villarreal?

Más allá del error de Luiz Júnior a los cuatro minutos de juego, que al final le costó la derrota al Villarreal CF en su estreno en la Champions frente al Tottenham, durante el encuentro entre el Submarino y el cuadro inglés se vivieron otras dos situaciones que podrían haber cambiado el guion del encuentro. Dos acciones que habrían beneficiado al conjunto amarillo y de las que Marcelino García Toral habló abiertamente a la conclusión del encuentro.

Una de ellas fue la jugada en la que Van de Ben derribó a Mikautadze cuando este se plantaba solo ante el portero del Tottenham Vicario. Era el minuto 84 y el Villarreal habría dispuesto de tiempo por delante para intentar sumar, al menos un punto. Sin embargo, el colegiado concluyó en que el derribo del delantero del Submarino había sido fuera del área y decretó lanzamiento desde esa zona,, sin que el VAR intercediera. Un disparo del que se encargó Pape Gueye pero que se marchó fuera por poco.

Al ser considerado falta y lanzarse, el jugador del Tottenham debería haber sido expulsado puesto que era una ocasión manifiesta de gol.

Más polémica

Minutos antes de esta jugada, exactamente en el 66 de partido, de nuevo el colegiado Rade Obrenovic, que para nada estuvo acertado, perdonó la segunda cartulina amarilla a Simons. Una situación que habría permitido al Villarreal jugar en superioridad numérica (pese al marcador en contra) y de la que Marcelino se quejó desde el área técnica, costándole curiosamente a él la cartulina amarilla. «El colegiado ha sido bastante casero», sentenció el entrenador asturiano del Villarreal.