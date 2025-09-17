Marcelino, tras el Tottenham-Villarreal: "Cada error de un futbolista, lo considero un error mío"

Marcelino García Toral no acabó nada satisfecho el encuentro ante el Tottenham. Al técnico del Villarreal, al que se le vio protestando desde el área técnica algunas jugadas (que le costaron una cartulina amarilla), reconoció que su equipo había competido a un buen nivel ante los ingleses, al mismo tiempo que quitó responsabilidad a Luiz Júnior tras el gol encajado a los cuatro minutos y que marcó el desarrollo del encuentro.

«Es el momento de animarle. El error es una parte del juego y lo comete quien está en el campo. Todos cometemos errores en nuestro trabajo. Cada uno de los errores de los futbolistas, lo considero como un error mío. El fútbol es un deporte de equipo, por lo que los errores y aciertos son de todos, así que hay que darle todo el ánimo. Me quedo por cómo hemos competido ante este gran rival», dijo.

Si clave fue el gol en propia puerta del portero del Submarino, no menos importante fue la doble amarilla que no vio Simons y la roja que tampoco se le mostró a Van de Ven, y que bien podrían haber contribuido a un guion diferente. Sobre esto, Marcelino fue muy claro y explicó que «han sido dos acciones superevidentes. La segunda es de juzgado de guardia. En el campo lo vi claro y en la tele más. La de Simons es una patada sin jugar el balón y era la segunda con muchos minutos por jugar. El árbitro no ha tenido su mejor día. Ha sido bastante casero».

Fernando Roig y Marcelino García Toral, antes del Tottenham-Villarreal. / Villarreal CF

Así, y preguntado por un balance general del partido, Marcelino comentó que «ha sido injusto el resultado por lo que ha hecho un equipo y el otro. Estoy triste por el resultado y orgullosos por cómo ha competido el equipo y cómo ha rendido ante un grandísimo rival. Es una pena no haber conseguido al menos un empate porque si alguien ha hecho más merecimientos para ganar hemos sido nosotros. Para muchos era su primera experiencia en Champions y se han demostrado que tienen nivel para está competición».