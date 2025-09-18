Las claves de Endavant Igualtat del Villarreal

El Villarreal CF ha dado la bienvenida a las asociaciones y centros participantes en la zona VIP del Estadio de la Cerámica. El club ha dado el pistoletazo de salida al programa Endavant Igualtat 2025/2026 con un distendido acto.

El evento ha consistido en un encuentro cercano, que ejerce como punto de partida a las jornadas de convivencia que tendrán lugar a lo largo de toda la temporada. En él, han participado los técnicos y capitanes de cada equipo de la Cantera Grogueta, así como con una representación de trabajadores y usuarios de cada asociación, además de personal del departamento de Psicología del Villarreal CF y la responsable del programa Endavant, Paloma Masó.

El acto de Endavant Igualtat, en el Estadio de la Cerámica. / VILLARREAL CF

Características

Endavant Igualtat es un proyecto único en el mundo del fútbol formativo. Está impulsado por el Villarreal, que apuesta por la educación y el desarrollo personal de los jugadores del fútbol base.

Bajo esta iniciativa, los equipos principales de la Cantera Grogueta y el Villarreal Femenino apadrinan a distintos centros especiales de la provincia de Castellón, con el objetivo añadido de ayudar a los miembros en su crecimiento personal y con una sensibilidad acorde a las necesidades y dificultades de los demás, compartiendo con ellos sus experiencias en un enriquecedor intercambio de valores que impulsa y favorece el crecimiento de ambas partes.

Esta especial iniciativa, que comenzó en la campaña 2015/2016, consiste en realizar actividades de convivencia a lo largo de toda la temporada, con encuentros periódicos tanto en los centros de las asociaciones como en las instalaciones del Villarreal. En la medida de sus posibilidades, los miembros de los centros asisten a los partidos y animan a sus equipos en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

La relación

Los centros y usuarios participantes de la presente temporada 2025/2026 son los siguientes: