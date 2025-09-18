Informe: El Villarreal saca lecturas positivas pese a las derrotas ante Atlético y Tottenham

Las derrotas ante el Atlético de Madrid y Tottenham han dolido, y mucho, en el seno del Villarreal CF. Y no precisamente por el rendimiento de sus futbolistas. El equipo de Marcelino García Toral ha hecho frente a las primeras de cambio de dos de las salidas más complicadas de la temporada tanto en LaLiga como en la Champions League respectivamente, las cuales se cerraron con sendos tropiezos, pero con la sensación de haber podido lograr, como mínimo, un empate en ambos casos.

El Submarino dio la cara tanto en el Metropolitano como en el Tottenham Hotspur Stadium respectivamente, dos escenarios donde siempre es difícil puntuar.

La imagen del equipo fue buena en líneas generales, pero un denominador común condenó al equipo en ambos casos, goles en contra por errores en los primeros compases de los dos compromisos.

Ante el Atlético, un error en salida de balón de Sergi Cardona derivó en el 1-0 inicial para los rojiblancos, mientras que otro fallo clamoroso del guardameta Luiz Júnior terminó en gol en propia puerta, tanto que, a la postre, dio el triunfo al Tottenham (1-0) en Londres en el estreno de Champions. A su vez, en Madrid el 2-0 definitivo para el Atleti llegó tras despiste en la marca de Mouriño ante Nico González.

Mouriño, jugador del Villarreal, ante el Tottenham. / Agencia Efe

Solidez defensiva

En el seno del conjunto amarillo se lamenta, y mucho, la forma en que se produjeron ambas derrotas, ya que en el resto de ambos envites el Villarreal planto cara y, realmente, fue superior. Los colchoneros solo remataron dos veces en todo el partido y los Spurs vivieron del tempranero 1-0 y apenas volvieron a inquietar el marco groguet.

A eso precisamente es a lo que se aferra el técnico Marcelino García Toral y su equipo de trabajo, a las buenas prestaciones defensivas en dichos encuentros.

Tanto al Atlético de Madrid como al Tottenham, los amarillos supieron cortarles las vías de pase ofensivas y la presión del centro del campo del conjunto de la Plana Baixa maniató a los abastecedores de balones ofensivos.

Luiz Júnior no estuvo afortunado en la acción del 1-0 en Londres. / Europa Press

A ello hay que añadirle la gran solidez defensiva liderada por Juan Foyth, central, capitán y apagafuegos de la zaga del Submarino. Los groguets apenas conceden situaciones de peligro, en el juego aéreo tanto los defensas como Luiz Júnior están rindiendo a la perfección y los rivales no puede inquietar el marco amarillo.

Afinar la puntería

Con todo ello, ahora lo que falta es engrasar la parcela ofensiva. Los atacantes del Villarreal han tenido poco protagonismo y han generado pocas ocasiones. El georgiano Georges Mikautadze acaba de llegar, Ayoze Pérez ha regresado en estos dos partidos tras más de un mes lesionado y sin pretemporada, Tani Oluwaseyi está en fase de adaptación al equipo, Gerard Moreno sigue en el dique seco y solo Nicolas Pepe está aportando en ataque como es debido.

Van de Ben y Mikautadze en el Tottenham-Villarreal. / Agencias

Pero Marcelino está tranquilo, sabe que las ocasiones y los goles llegarán. Es cuestión de tiempo y que tanto Mikautadze y Oluwaseyi se adapten como que Ayoze coja el pico de forma que precisa para rendir a su nivel.

El punto de inflexión

El cuerpo técnico se ha marcado el partido de este sábado ante Osasuna en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas) como punto de inflexión clave para recuperar las buenas sensaciones que ofreció el equipo en los tres primeros partidos de LaLiga, donde encajó solo un gol y sumó 7 puntos de 9.

Será, sin duda, el momento idóneo para volver a enderezar el rumbo de un Submarino que arrancó muy bien la temporada en partidos oficiales y no quiere desviarse del camino del éxito.