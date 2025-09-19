Directo: Villarreal-Osasuna

Villarreal CF y CA Osasuna se miden, desde las 18.30 horas de este sábado, 20 de septiembre del 2025, en el Estadio de la Cerámica. Se trata de un compormiso de la quinta jornada de LaLiga EA Sports, al que los amarillos llegan en la sexta posición con siete puntos y los rojillos, novenos con seis unidades.

El Submarino, después de perder su condición de invicto en su visita al Riyadh Air Metropolitano (2-0 frente al Atlético de Madrid), debutaron el martes en la Champions League 2025/2026 en el estadio del Tottenhan Hotspur por 1-0, víctima del madrugador gol en propia puerta de Luiz Júnior.

En cuanto a las bajas, Marcelino García cuenta con los lesionados Willy Kambwala y Logan Costa; mientras que Gerard Moreno todavía no ha llegado a tiempo.

No habrá mucho tiempo para el descanso: el martes, Sevilla FC-Villarreal FC, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 21.30 horas.