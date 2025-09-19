Marcelino ratifica a Luiz Júnior y avisa a la plantilla del Villarreal: "No concibo que..."

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, ha hablado largo y tendido tanto de la Champions League pero, por encima de todo, del encuentro de este sábado, 20 de septiembre del 2025 (18.30 horas), de la quinta jornada de LaLiga EA Sports, frente al CA Osasuna, en el Estadio de la Cerámica.

De entrada, un mensaje claro

"Afrontamos este partido con la misma mentalidad e intención que cualquier otro, no debe haber diferencia. No mezclaré competiciones: ahora llegan tres partidos de Liga en pocos días. La Champions nos queda lejos aún, ahora tenemos que demostrar de forma continuidad, nuestra capacidad y valía. Para meternos en Champions, hay que ganar en la Liga. Tiene la misma importancia que el de Champions".

¿Rotaciones?

"No utilizaré mucha esa palabra. pero pondremos a los jugadores que, desde el punto de vista físico y mental, estén mas capacitados. Tomaremos las mejores decisiones posibles, sin pensar en si jugamos una u otra competición. Tendremos en cuenta los minutos que han jugado los futbolistas en partidos precedetes. Sí que va a haber cambios, pero habrá jugadores que van a repetir, por supuesto. Vamos intentar percibir el nivel físico de cada uno. No concibo que un futbolista esté supermotivado para jugar una competición y no motivado para jugar otra, porque entonces no va a jugar ni la una ni la otra".

Fondo de armario

"Este verano teníamos que suplir posiciones y, a la vez, queríamos, generar más competitividad para que, jugando cada tres días, el equipo no tuviese un rendimiento distinto jugando unos u otros, pero a principios de temporada es difícil, porque hemos cambiado ocho jugadores de campo, que no se pueden adaptar de un día para otro, algunos llegaron con la temporada ya empezada... Necesitan una adaptación a una cultura de club, ciudad, competición y compañeros diferentes. Esperemos que ese periodo de adaptación lo limitemos lo máximo posible".

Portería sin debate

"Luiz es un gran portero, un error lo puede tener cualquiera. Es el puesto más ingrato de todos; pero, para mí, a un futbolista no lo defiende un error o un acierto. El rendimiento se mide por la suma de partidos. A nivel personal es fuerte; profesionalmente es un portero con una edad joven y, en ese proceso de mejora, hay circunstancias adversas a las que hay que sobreponerse. Tiene la confianza del cuerpo técnico y de todos sus compañeros: por un error no se le va a tomar una valoración definitiva. Tenemos que apoyar al compañero".

Trabajo extra con los nuevos

"Siempre intentamos que el futbolista visualice cosas concretas del juego, lo que le vamos a pedir y sus funciones. Están los vídeos individuales y el trabajo de campo, pero no son máquinas. Luego tienes que conocer a los compañeros, y en ese proceso estamos. Tenemos la suficiente pausa para concederles ese tiempo y, de acuerdo a nuestra metodologia, que ellos interiocen lo que deben hacer en el campo para adaptarse a los automatismos e idea colectiva que tenemos. Tienen que adaptarse, pero no es excusa. Todos los procesos de adaptación se aceleran si ganas".

Más sobre la mezcla de competiciones

"Nos falta repetición de experiencia, solo jugamos un partido de Champions. El rendimiento anterior pudo ser mejor: ante el Atlético no estuvimos al mejor nivel y me lo confirma lo que pasó tres días después. Octubre nos va ayudar a adaptarnos a los nuevos y también a esta competición. Los jugadores no pueden poner su atención en lo que más les excita, porque perderemos la realidad de la situación. Y el Villarreal tiene experiencia en estos aspectos: regulares en muchas, sobresaliente en ninguna y decepcionante en una. Tenemos que olvidarnos de la Champions, de reservarnos para el siguiente partido de la Champions. Si eso sucede, espero ser lo suficientemente perspicaz como para tomar medidas".

El rival y el campo

"Osasuna solo ha encajado dos goles en cuatro partidos. Es un equipo complicado, con unas ideas claras. Aquí en casa iniciamos muy bien, con dos victorias solventes y buen juego. Ser solventes en casa, me lo escuchasteis mucho, es determinante para estar en los puestos altos, porque encima vas fuera con más confianza. Le pedimos a la afición su apoyo: cada grito de ánimo y aplauso es un impulso para los futbolistas".