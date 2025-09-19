La previa: El Villarreal B quiere una victoria vitamínica en su visita al feudo del Real Murcia

El Villarreal B de David Albelda juega esta noche ante el Real Murcia en el estadio Enrique Rojas. Sin duda alguna se trata de una prueba de fiabilidad para el filial amarillo frente a uno de los cocos de la categoría, candidato para dar el salto al fútbol profesional. Un encuentro que llega para los vila-realenses tras una gran segunda parte frente al Europa que les valió para pasar del 0-3 al 3-3 final.

Los murcianistas ya han tocado los tres palos futbolísticos en esta tres primeras jornadas disputadas: victoria ante el Juventud Torremolinos (1-0), empate en el campo del Atlético Madrileño (1-1) y derrota en la jornada inaugural en el feudo del Marbella (2-1). Lo mismo sucede en el Villarreal B: ganó al Alcorcón (1-0), empató ante el Europa (3-3) y perdió en el campo del Eldense (2-1).

David Albelda confía en que su equipo sea capaz de ganar el primer partido lejos de casa. / Juan Francisco Roca

Dos ausencias

David Albelda podría introducir cambios en el once, siendo muy parecido al que logró igualar el marcador el pasado sábado en la segunda parte. Jean Ives, Hugo López y Víctor Moreno en el once titular. En el caso del Real Murcia, su técnico Joseba Etxeberría también dispondrá de todos sus efectivos para recibir al filial amarillo.

Para este encuentro sólo están las bajas de los lesionados Arnau Solá y Joselillo Gaitán. Ambos todavía no han tenido la oportunidad de estrenarse en la categoría. Todos los demás están disponibles para el técnico David Albelda para intentar ganar el primer partido lejos del Mini Estadi.

Precedentes

Será la cuarta vez que estos dos equipos se vean las caras en partido oficial. El Villarreal B nunca ganó en el feudo del conjunto murciano. Empate la temporada 2009/10 (2-2), con goles de Marco Ruben y Joan Tomás; derrota la campaña 2011/12 (3-1), gol amarillo del ariete canario Airam Cabrera; y también derrota la pasada temporada 2024/25 por 1-0, con un gol del delantero esloveno David Flakus.

Posible once: Rubén Gómez; Budesca, Lautaro, Jean Ives, Iván Rodríguez; Alassane Diatta, Carlos Maciá; Luis Quintero, Facundo, Víctor Moreno; y Álex Rubio.