La crónica: Aixa Salvador lidera la primera victoria de un Villarreal femenino letal (3-1)

Cayó la primera victoria en liga del Villarreal femenino. A la tercera fue la vencida para el equipo de Jordi Ferriols. En esta ocasión salió cara ante el Europa y el tempranero gol anotado por Aixa Salvador lo puso todo muy fácil para una escuadra vila-realense que llevó la voz cantante durante prácticamente los noventa minutos. Luego, Lauris abrió brecha en el marcador para asegurar el primer triunfo.

La bigoleadora Aixa Salvador celebra el primer gol de su equipo ante el Europa. / Juan Francisco Roca

Salió mandando el equipo de la Plana y cuando apenas se habían disputado cinco minutos del partido, un centro desde la derecha a cargo de la capitana Nerea Pérez fue rematado acrobáticamente por la goleadora castellonense Aixa Salvador al fondo de las mallas de la portería de Curbelo. Un gol que hacía justicia a lo que se estaba viendo en el terreno de juego y con el que se llegó al final de los 45 primeros minutos.

Tras el paso por el descanso, el equipo de Jordi Ferriols siguió con su dominio. Las barcelonesas realizaron dos cambios en busca de una rápida reacción. Lo que cayó fue rápidamente el 2-0 anotado por Lauris tras una recuperación en el centro del campo. Ya era una buena renta, pero faltaba apuntalar la diferencia.

Buen partido de las vila-realenses que se apuntaron la primera victoria de la temporada. / Juan Francisco Roca

La sentencia llegaría mediado este segundo tiempo. En el minuto 67 repitió la delantera Aixa Salvador para ponerle la estocada final a un Europa que en todo momento buscó la portería de Quesada, aunque sin éxito porque los vila-realenses estuvieron muy bien plantadas en el campo. Las visitantes recortaron la diferencia en el descuento (min. 90+1) por mediación de Clara.

Ficha Técnica:

-3- Villarreal: Quesada; Miguélez (Luna Figols, min. 83), Laura, Cienfu (Querol, min. 83), Laura, Cienfu, María, Sara Medina, Nerea Pérez (Albeta, min. 57), Moreira, Macías (Estupiñán, min. 83), Lauris y Aixa Salvador (Alexia Jr, min. 67).

-1- Europa: Curbelo; Serrat, Nuria Ferrer, Galcerán, Bové (Miriam, min. 67), Ainhoa Plaza (Pixu, min. 46), Natalia Ruiz, Sara López (Julia Gómez, min. 46), Clara, Ari Márquez (Natalia Sanz, min. 82) y Haizea.

Goles: 1-0. Min. 5: Aixa Salvador. 2-0. Min. 47: Lauris. 3-0. Min. 67: Aixa Salvador. 3-1. Min. 90+1: Clara.

Árbitra: Selia Álvarez Blanco (Ourense). Amonestó a la visitante Natalia Ruiz.

Campo: Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Entrada: 100 espectadores.