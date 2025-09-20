Directo: Villarreal-Osasuna

Villarreal CF y CA Osasuna se miden, desde las 18.30 horas de este sábado, 20 de septiembre del 2025, en el Estadio de la Cerámica. Se trata de un compormiso de la quinta jornada de LaLiga EA Sports, al que los amarillos llegan en la sexta posición con siete puntos y los rojillos, novenos con seis unidades.

El Submarino, después de perder su condición de invicto en su visita al Riyadh Air Metropolitano (2-0 frente al Atlético de Madrid), debutaron el martes en la Champions League 2025/2026 en el estadio del Tottenhan Hotspur por 1-0, víctima del madrugador gol en propia puerta de Luiz Júnior.

En cuanto a las bajas, Marcelino García cuenta con los lesionados Willy Kambwala y Logan Costa; mientras que Gerard Moreno todavía no ha llegado a tiempo.

No habrá mucho tiempo para el descanso: el martes, Sevilla FC-Villarreal FC, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 21.30 horas.

VICTORIA DEL FEMENINO. El Villarreal Femenino ha conseguido estrenar su casillero de victorias después de vencer por tres goles a uno al CE Europa. Para leer la crónica de Mediterráneo, pincha aquí.

AMBIENTAZO EN LA CERÁMICA. Las mejores imágenes de los instantes previos al inicio del encuentro entre Villarreal - Osasuna. Os dejamos la galería a continuación. DSC_9433.JPG /

CUARTO CON MAYOR LÍMITE. Esta semana se han publicado los tradicionales límites salariales de LaLiga, donde el Villarreal ocupa la cuarta posición con 173,084 millones. Para ampliar la información, le dejamos la noticia al completo en el siguiente enlace. Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, ha presentado a sus últimos fichajes: Mikautadze, Solomon, Oluwaseyi y Tenas / Toni Losas

LLEGADA A LA CERÁMICA. Así llegaban los futbolistas del Villarreal al feudo 'groguet' para buscar tres puntos importantes. George Mikautadze se estrenará como amarillo en su nuevo estadio.

REFUERZO DE MARCELINO A LUIZ JÚNIOR. En el día de ayer, el entrenador 'groguet' comparecía en rueda de prensa en la previa del encuentro y ratificó al meta brasileño después de que cometiera un grave error el pasado martes. Para leer al completo las declaraciones del técnico asturiano, pincha aquí. Luiz Jr. en el calentamiento del Tottenham-Villarreal. / Europa Press

ONCE ROJILLO. Esta es la alineación que ha escogido Alessio Lisci para tratar de asaltar el Estadio de la Cerámica. Aimar Oroz y el ex jugador amarillo, Moi Gómez, son baja.

AYOZE PÉREZ FUERA DE LA CONVOCATORIA. El delantero canario reapareció como titular el pasado martes en Champions y hoy ha sido descartado de la convocatoria por molestias musculares. El atacante 'groguet' cayó lesionado en el primer encuentro de temporada y estuvo apartado de los terrenos de juego hasta la cuarta jornada. Ayoze Pérez, ante Van de Ven, fue titular con el Villarreal en casa del Tottenham. / Agencias

ALINEACIÓN AMARILLA. Estos son los once elegidos por Marcelino para saltar al césped del Estadio de la Cerámica. Vuelve Akhomach a la titularidad después de su grave lesión, Júnior se mantiene bajo palos y Juan Foyth repite por tercer encuentro consecutivo.

ASÍ LLEGA EL VILLARREAL. El Submarino amarillo viene de debutar en Champions el pasado sábado ante el Tottenham en Londres. Con solamente dos entrenamientos, los de Marcelino tratarán de conseguir su tercer triunfo de la temporada para reencontrarse con la victoria después de tres encuentros sin ganar. Pinchando aquí puedes leer la previa de Mediterráneo.