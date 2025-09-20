Marcelino analiza la remontada ante Osasuna, el nivel de los fichajes y las lesiones que lastran al Villarreal

El Villarreal logró remontar a Osasuna en La Cerámica en un partido que se torció con el gol de Budimir antes del descanso, pero que logró remontarlo con un vendaval ofensivo en el segundo tiempo. Marcelino García Toral valoró en rueda de prensa el trabajo de sus futbolistas «Ofensivamente hemos jugado muy bien. Hemos tenido paciencia contra un bloque bajo, con un 5-4-1, y generamos ocasiones de calidad. Es una pena que llegara ese penalti antes del descanso, pero en la segunda parte, con insistencia, dimos la vuelta al marcador», explicó el técnico.

El asturiano destacó el rendimiento de toda la plantilla: «Han estado muy bien tanto los que empezaron como los que entraron después». Sin embargo, fue autocrítico con el tramo final, donde el Submarino sufrió más de la cuenta: «Con el 2-1 no supimos controlar el partido. Entramos en una locura que permitió a Osasuna generarnos más peligro del debido. Ahí Luiz Júnior nos ayudó a asegurar los tres puntos».

Preguntado por la decisión acertada de seguir apostando por el meta brasileño, Marcelino fue claro: «No puedo valorar a un futbolista por una acción puntual. Todos cometemos fallos. Las valoraciones deben hacerse por la suma de partidos». Aprovechó, además, para agradecer a la afición: «El público estuvo de diez, se volcó con nosotros y eso ayuda muchísimo».

Mikautadze tratando de superar al portero de Osasuna, Sergio Herrera / Manolo Nebot

El técnico también tuvo palabras para George Mikautadze, autor de su primer gol con la elástica amarilla: «A los delanteros les pido participación y finalizaciones. El gol va por rachas. Si me dicen que el primero lo iba a meter de cabeza contra tres centrales de 1,90, no lo creo. George va a marcar muchos goles, pero necesita tiempo».

Pese a la remontada, Marcelino no ocultó cierta preocupación: «Hoy no hemos defendido al nivel de otros partidos. Atlético y Tottenham nos generaron menos que Osasuna. Nos faltó coordinación e intensidad desde el inicio». En cuanto a la enfermería, confirmó tres malas noticias: «Foyth tiene una lesión muscular que lo apartará semanas, Ilias sufre molestias en la rodilla operada y Ayoze tuvo una recaída en el entrenamiento. Al menos dos no estarán el martes».

Juan Foyth ha pedido el cambio al descanso del Osasuna-Villarreal. / Manolo Nebot

Por último, valoró la cesión de Etta Eyong, que está rindiendo lejos de Vila-real y consolidándose como uno de los valuartes de LaLiga: "Me alegro muchísimo de todo lo bueno que le pase a ese chaval. Si hubiera sido egoísta y no respetara al máximo futbolista, estaría con nosotros que era lo que él quería. Me parece un profesional extraordinario y una persona de 20. Ojalá meta muchos goles y a lo mejor la pretemporada que viene está con nosotros. Aquí seguro que iba a disputar pocos minutos, allí todos. Me alegro que sea un jugador muy relevante, porque se lo merece".