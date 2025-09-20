La previa del Villarreal-Osasuna: Aparcar la Champions, una tarea obligada

No es Marcelino García un técnico muy habituado a lanzar mensajes públicos a su plantilla, pero sí aprovechó la inusualmente larga comparecencia de prensa previa al Villarreal CF-CA Osasuna de esta tarde (18.30 horas) para, de forma reiterada, advertir que la Champions ya es pasado y será futuro; y que el presente pasa por los tres compromisos ligueros en una semana.

«Afrontamos este partido con la misma mentalidad e intención que cualquier otro, no debe haber diferencia», arrancó. «No mezclaré competiciones: llegan tres partidos de Liga en pocos días y ahora tenemos que demostrar, de forma continuidad, nuestra capacidad y valía», profundizó. «Para meternos en Champions, hay que ganar en la Liga», insistió el asturiano.

El técnico del Submarino reforzó su análisis: «El rendimiento anterior pudo ser mejor: ante el Atlético no estuvimos al mejor nivel, y eso me lo confirma lo que pasó tres días después». «Los jugadores no pueden poner su atención en lo que más les excita, porque perderemos la realidad de la situación», volvió a su tesis. «Y el Villarreal tiene experiencia en estos aspectos: regulares en muchas, extraordinaria en ninguna y fatal en una», tiró de archivo. «Tenemos que olvidarnos de la Champions, de reservarnos para el siguiente partido de la Champions», enfatizó. «Si eso sucede, espero ser lo suficientemente perspicaz como para tomar medidas», avanzó.

Los posibles onces del Villarreal y Osasuna. / MEDITERRÁNEO

El matiz de las rotaciones

«No utilizaré mucha esa palabra, pero pondremos a los jugadores que, desde el punto de vista físico y mental, estén mas capacitados», comentó ante la visita de Osasuna, sin Willy Kambwala, Logan Costa ni Gerard Moreno. «Tomaremos las mejores decisiones posibles, sin pensar en si jugamos una u otra competición», deslizó.

«Tendremos en cuenta los minutos que han jugado los futbolistas en partidos precedentes», reseñó, tal vez pensando en la sobrecarga de Tajon Buchanan, Georges Mikautadze, Pape Gueye, Nicolas Pepe... (por encima o cerca de los 500 en el primer mes de la temporada). «Sí que va a haber cambios, pero habrá jugadores que van a repetir, por supuesto», advirtió. Todo se resume en el siguiente mandamiento: «No concibo que un futbolista esté supermotivado para jugar una competición y no motivado para otra, porque entonces no va a disputar ni la una ni la otra».

En cuanto a Osasuna, trajo a colación que «solo ha encajado dos goles en cuatro» jornadas. Sin embargo, pierde potencial en La Cerámica, con las lesiones de Aimar Oroz y el examarillo Moi Gómez.

El espectacular inicio en casa

Con todo, espera una respuesta de los suyos como contra el Real Oviedo (2-0) y Girona (5-0).

«Hemos empezado muy bien, con dos victorias solventes y buen juego: ser solventes en casa, me lo escuchasteis mucho, es determinante para estar en los puestos altos, porque encima vas fuera con más confianza», destacó antes de una reclamación, ahora a la grada: «Le pedimos a la afición su apoyo: cada grito de ánimo y aplauso, es un impulso para los futbolistas».