El Villarreal-Osasuna se cobra tres bajas amarillas: Ayoze, Ilias Akhomach y Foyth
El canario recae de su lesión de aductores y no se viste de corto ante los navarros
El hispano-marroquí y el argentino piden el cambio al descanso y en el minuto 65 respectivamente
Ninguno de los tres se prevé que puedan estar ni ante Sevilla ni Athletic Club
La victoria con remontada agónica del Villarreal CF ante Osasuna también trajo consigo consecuencias negativas en forma de tres lesionados: Ayoze Pérez, Juan Foyth e Ilias Akhomach, tres futbolistas importantes que, como mínimo, serán baja ante Sevilla y Ahtletic.
La jornada comenzó con la primera de las lesiones. Cuando el club dio la convocatoria, sorprendió la ausencia de Ayoze Pérez, que había regresado ante el Atlético y fue titular ante el Tottenham.
El goleador tinerfeño se resintió en el entrenamiento del pasado viernes del aductor de la pierna derecha, por el cual permaneció mes y medio de baja, y que le privó de realizar pretemporada. Una lesión de la que ahora ha recaído, como confirmó el propio Marcelino tras el partido. Por tanto, se prevé que esté de nuevo cerca de un mes KO.
Ilias Akhomach y Juan Foyth
A su vez, Otro jugador que disfrutaba de su primera titularidad casi un año después fue Ilias Akhomach. Tras superar una lesión de ligamentos e ir entrando progresivamente en los partidos ante Girona, Celta y Tottenham, ayer salió de inicio. Mediada la primera mitad, el internacional absoluto por Marruecos comenzó a notar molestias en la parte posterior de su rodilla derecha, la operada, pero continuó en un primer acto en el que fue protagonista e incluso estuvo a punto de marcar dos goles. Pero al descanso se quedó en el banquillo ante la persistencia de esas molestias.
Y la peor parte se la llevó Juan Foyth, que pidió el cambio en el minuto 65 debido a una rotura fibrilar, como confirmó Marcelino, por lo estará alrededor de un mes de baja, a falta de pruebas.
Tres serios contratiempos para los planes de Marcelino de jugadores muy importantes en sus esquemas, que se unen a las bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala.
