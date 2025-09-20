El Villarreal Femenino, a la conquista de(l) Europa

La hora de ratificar el buen momento de forma para el Villarreal CF Femenino. A las 16.00 horas, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, es la cita. Allí, el equipo de Jordi Ferriols recibirá la visita del Europa, el colista de la categoría tras perder los dos primeros partidos del campeonato en Primera Federación.

En el caso de las vila-realenses, éstas afrontan este duelo tras la buena imagen que dieron hace siete días en el campo del Real Betis donde se empató a un gol.

Detalles

Partiendo de la base de que no será nada fácil superar a este conjunto del barrio de Gràcia de Barcelona, sí que se quiere sacar provecho de las dos grandes actuaciones, primer tras superar al Alba Fundación en la Copa de la Reina y después al citada contra conjunto verdiblanco dentro de la segunda jornada de liga.

Historial

La pasada temporada no se enfrentaron porque el Europa había descendido a Segunda Federación, pero ha logrado de nuevo el ascenso y, por eso, se cruzarán en el mismo camino.

Este verano, en un amistoso, el Villarreal perdió en el campo del Europa (2-0); y hace dos pretemporadas, en el Trofeo Villa de Gràcia, hubo victoria para las vila-realenses por 2-4.