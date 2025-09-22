Directo: Sevilla-Villarreal

Primera jornada intersemanal de la temporada 2025/2026 en LaLiga EA Sports, en la que el Villarreal CF visita al Sevilla FC en la sexta jornada, este martes 23 de septiembre del 2025, a partir de las 21.30 horas, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El encuentro, para el Submarino, llega después de imponerse, el sábado en el Estadio de la Cerámica, a un Osasuna que se adelantó de penalti al filo del descanso, cuando ya jugaban los pamplonicas en inferioridad numérica. En la segunda parte, Georges Mikautadze y Nicolas Pepe (al desviar el disparo de Tani Oluwaseyi) dieron la vuelta (2-1).

Marcelino García no ha podido llevarse a los lesionados de larga duración (Willy Kambwala, Logan Costa y Pau Cabanes); además de a Gerard Moreno, Juan Foyth, Ilias Akhomach y Ayoze Pérez. Además, Pau Navarro ha acudido, con la selección española, al Mundial sub-20.

El Sevilla, que viene de vencer por 1-2 al Deportivo Alavés, cuenta con las bajas de Alfon González y Joan Jordán. Los nervionenses solo han ganado uno de sus 12 encuentros disputados en casa en lo que llevamos de 2025.

LA COMPARECENCIA, ENTERA. Aquí, los 25 minutos de rueda de prensa.

LA RUEDA DE PRENSA DE MARCELINO. Pincha aquí para ver lo que dijo antes de viajar a Sevilla.