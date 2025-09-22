Pau Navarro: de la Vilavella al Mundial de Chile con la selección española sub-20

"Esta oportunidad es un sueño para mí y quiero aprovecharla", confesaba el central groguet el pasado año tras su debut con el primer equipo. Pau Navarro llegó al Villarreal CF con apenas nueve años y, como cualquier alevín, soñaba con hacerse un hueco en el fútbol profesional. Su trabajo constante y silencioso le permitió ir escalando categorías hasta estrenarse en Segunda División con el filial amarillo. Un ascenso meteórico que culminó con lo que siempre había perseguido: vestir la camiseta del primer equipo.

Desde la pasada temporada, el joven zaguero figura en los planes de Marcelino García Toral. Ese crecimiento también se ha reflejado en la última convocatoria de Paco Gallardo, seleccionador sub-20 de España, que lo incluyó para disputar el Mundial de Chile. El pasado sábado jugó su último partido con el Villarreal antes de poner rumbo a Sudamérica. "Muy feliz por la oportunidad, un Mundial solo se juega una vez en la vida", explicaba Navarro, consciente de que la ilusión de representar a su país convive con la pena de ausentarse en un momento clave: "Me da un poco de tristeza dejar el club un tiempo por mis compañeros, la Champions y todo. Pero creo que el equipo lo hará de sobra y yo disfrutaré el Mundial mientras".

Pau Navarro despues de fallar una ocasión. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Victoria sufrida ante Osasuna

El Submarino despidió a su canterano con un triunfo trabajado frente a Osasuna. "Al final, aunque estábamos con uno más, sabíamos que iba a ser difícil. En la primera parte no fuimos nosotros y, al final, conseguimos remontar merecidamente", analizaba. Fue la tercera victoria consecutiva en La Cerámica, un aspecto clave para asentarse en la zona noble de la tabla: "El año pasado nos costó hacer del estadio un fortín. Ahora vamos por buen camino: empezamos muy bien los primeros partidos aquí y, aunque hoy no haya sido portería a cero, lo hemos sacado. Es importante lograr el máximo de puntos posibles en casa".

Sobre la acción polémica del encuentro, Navarro fue claro: "Desde mi posición no me ha parecido penalti, pero para eso está el árbitro, que lo habrá visto mejor. Nosotros protestamos porque entendemos que no lo era".

Luiz Júnior, junto a Pau en la imagen, fue clave en el tramo final en el partido ante Osasuna. / Manolo Nebot

Confianza en Luiz Júnior

El defensa quiso cerrar valorando la actuación del meta brasileño, muy señalado tras su error en Londres: "Ha hecho un partidazo, como siempre. Tenemos toda nuestra confianza en él, demuestra de lo que es capaz en los partidos y entrenamientos. Un error no define a un profesional".