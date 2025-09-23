Tebas pone fecha al Villarreal-Barcelona de Miami

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha asegurado que el traslado a Miami del partido Villarreal-Barcelona el próximo diciembre es para hacer crecer el valor de la competición y extenderla a otro continente. Además, cuestionó que la UEFA tenga que tomar la decisión, cuando "la Champions" es el máximo competidor de LaLiga en derechos audiovisuales.

El dirigente de LaLiga incluso habló de la fecha en la que se disputaría el partido, a la espera de la posición final de la UEFA respecto a la celebración del encuentro.

A la espera de la UEFA

"Esperamos una decisión lo más breve posible por toda la estrategia de llevar un partido a Estados Unidos con los clubs y el trabajo que hay que hacer el mes anterior con dirigentes y veteranos de los equipos", ha apuntado. "Es la irrupción de la marca en Estados Unidos, que es el segundo mercado después de España: no es solo el partido, que es la excusa que llevamos para crecer el valor de la competición", ha comentado en la tercera edición del Business Sport Forum de Expansión y Marca.

"El Villarreal en Estados Unidos tiene 50 escuelas, ¿no pueden ir a ver al Villarreal? ¿No son aficionados?"

"Teóricamente es el 21 de diciembre, así lo han pedido los clubs", ha señalado. "Ahora está en la UEFA, que esperemos una decisión lo más breve posible, porque hay que hacer un trabajo por todo Estados Unidos para hacer crecer nuestro valor", ha explicado Tebas. "Es el segundo mercado después de España: el aficionado de Estados Unidos también paga por ver el fútbol español, también sufre por ver a su equipo ganar, también se alegra, también compra merchandising", ha incidido.

"Es un partido, llevarlo a otro continente y poder hacer crecer nuestra marca", ha recalcado. "El otro día tuve una charla con el Comisario Europeo del Deporte y se lo explicaba: esa defensa que estaban haciendo es hasta sectaria. Hemos ampliado la grada virtual a todo el mundo. ¿O es que no hay culés en Miami? El Villarreal en Estados Unidos tiene 50 escuelas, ¿no pueden ir a ver al Villarreal? ¿No son aficionados?", ha soltado.

Los tiempos cambian

"No veo que sea un problema, sino al revés: es una tradición que es el fútbol que podemos extenderla a otro continente, un partido, y que los aficionados que tenemos en esos países puedan presenciarlo", ha dicho.

Javier Tebas consideró que el aficionado hace 20 años "era el del estadio, pero hemos ampliado esa grada virtual por todo el mundo". "En Estados Unidos, el Villarreal tiene 50 escuelas de fútbol y en Florida 10 ¿no son aficionados, qué son entonces?", ha insistido. "A nosotros no nos pagan las televisiones, pagan los aficionados que se suscriben a las televisiones que nos pagan a nosotros", ha señalado.

La competencia con la UEFA

Tebas también consideró que el hecho de que la UEFA deba tomar la decisión sobre el traslado del partido "es una distorsión importante a la hora del mercado de la competencia", ya que la Liga de Campeones es el máximo competidor en derechos audiovisuales de LaLiga y muchos de los clubs que la juegan están en ambas competiciones.

El Hard Rock Stadium de Miami, antes de un partido del Mundial de Clubs. / EFE / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Habla de Solomon

Por otro lado, preguntado por posibles protestas de aficionados en el partido de este martes entre el Sevilla y el Villarreal contra el jugador israelí de este Manor Solomon, Tebas indicó que LaLiga respeta "las cosas dentro del orden que tiene que haber" y "cualquier manifestación que sea pacífica".

"Que no se interrumpan las competiciones, que no haya insultos de odio o que puedan herir la sensibilidad de las personas", ha señalado. "Cualquier manifestación que sea pacífica, siempre que se respete a quien corresponda, en este caso al jugador y a los jugadores", ha terminado.