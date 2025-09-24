La admiración de Dembélé, el nuevo Balón de Oro, por un jugador del Villarreal

Ousmane Dembélé se ha consagrado como el mejor futbolista del planeta. El francés recibió este lunes el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso que otorga la revista France Football, imponiéndose en la votación a Lamine Yamal (FC Barcelona). El reconocimiento llega en plena madurez de su carrera… y con un recuerdo curioso de hace apenas una década.

En 2014, Dembélé debutaba con el filial del Rennes, dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Ese mismo año, otro joven talento, Ayoze Pérez, dejaba el CD Tenerife para iniciar una nueva etapa en el Newcastle de la Premier League. La irrupción del delantero tinerfeño no pasó desapercibida para un joven Dembélé, que disfrutaba viendo sus actuaciones en Inglaterra.

En varias ocasiones, el hoy ganador del Balón de Oro expresó en redes sociales la admiración que sentía al ver al ahora jugador del Submarino en acción. Aquellos regates y desbordes del canario dejaron huella en el francés, que con el tiempo desarrollaría un estilo propio lleno de fantasía y desequilibrio.

Un llamativo premio

La trayectoria de Dembélé no ha sido sencilla. Tras brillar en Rennes y Borussia Dortmund, el FC Barcelona desembolsó más de 100 millones de euros para ficharlo como reemplazo de Neymar. Su etapa en el Camp Nou estuvo marcada por lesiones, polémicas y críticas sobre su profesionalidad —se le acusaba, incluso, de una mala alimentación y de pasar noches enteras frente a la PlayStation—.

Los mensajes de admiración de Dembélé sobre Ayoze. / MEDITERRÁNEO

Los dos caminos

Hoy, sin embargo, el tiempo lo ha colocado en la cima. Su magnífica temporada con el Paris Saint-Germain, coronada con títulos y actuaciones decisivas, lo ha llevado al Olimpo del fútbol. Un camino de redención que, curiosamente, empezó con la inspiración de un jugador canario que aún sigue en activo: Ayoze Pérez, ahora referente en el Villarreal CF de Marcelino, aunque sufriendo un complicado inicio de temporada. Lesionado en el primer amistoso del verano, apenas ha tenido participación en dos encuentros oficiales más, antes de recaer de su lesión muscular (26 minutos en el Riyadh Air Metropolitano y 75 después en el Tottenham Hotspur Stadium).