El uno a uno del Villarreal en Sevilla | Vota al mejor

Arnau Tenas

Concentrado |7|. Aportó seguridad y la parada en el descuento que evitó el 2-2.

Mouriño

Correcto |6|. Más pendiente de cerrar su costado, completó un buen encuentro.

Rafa Marín

Ejemplar |7|. En un partido en su tierra, el central se marcó un encuentro destacado.

Renato Veiga

Sereno |6|. Sin alardes ni adornos, pero cerrando el eje ante el empuje de Adams.

Sergi Cardona

Aseado |6|. Gran asistencia a Oluwaseyi y trabajo incansable en su costado.

Parejo

Pletórico |8|. Marcelino lo tiene reservado para citas así. Una noche redonda.

Comesaña

Efímero |6|. Otra lesión muscular más en el Villarreal. Duró menos de media hora.

Arnau Tenas en el Sevilla-Villarreal. / Agencia Efe

Pape Gueye

Aprobado |6|. Puede que le pesara la saturación de minutos, pero cumplió.

Buchanan

Percutor |7|. El canadiense siempre ofrece soluciones ofensivas. Un indiscutible.

Moleiro

Creciente |6|. Sigue dando pasos en su aclimatación, pero se le resiste el gol.

Oluwaseyi

Peligroso |7|. Marcó un gol de puro nueve y tuvo un par de acciones más para el 0-2.

También jugaron

Pedraza |7|. Extremo.

Pepe |6|. Profundo.

Mikautadze |7|. Asistente.

Partey |6|. Pulmón.

Solomon |7|. Resolutivo.