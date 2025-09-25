Entrevista Villarreal CF: Marcelino visita 'Mediterráneo' y habla de su futuro, la Champions, los objetivos, el mercado...

A sus 60 años recién cumplidos (14-08-1965, Careñes, Villaviciosa, Asturias), Marcelino García Toral cumple su tercera temporada en su segunda etapa al frente del Villarreal CF, mucho más comedido y con la experiencia que da la edad, el técnico asturiano reconoce que no quiere cometer errores del pasado, que echa de menos a José Manuel Llaneza, elogia la ambición del club y afronta retos importantes como volver a meterse en Champions League y quiere llegar lejos en Copa del Rey.

El técnico amarillo visitó este miércoles la redacción de Mediterráneo, dondeo repasó la actualidad, habló de su futuro y de qué espera de esta apasionante temporada.

-¡Vaya victoria en Sevilla! ¿Están sorprendidos por el buen arranque de temporada?

-Siempre que se gana, el entrenador está contento. El Pizjuán siempre es un campo muy difícil, y el Sevilla también, pero afrontamos el partido con mucha ambición e hicimos merecimientos para cosechar la victoria. Estoy muy a gusto, satisfecho y orgulloso del trabajo de los jugadores.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, en la entrevista en la redacción de 'Mediterráneo'. / Manolo Nebot

-Muchos lesionados y muchos cambios en la plantilla. No era fácil cohesionarlo todo tan rápido.

-Llevamos más de año y medio de trabajo ya en esta segunda etapa y más de la mitad de la plantilla es la misma. Gracias a ello se ha posibilitado que la adaptación de los nuevos ha sido muy rápida. La pretemporada y el inicio de la campaña han ido muy bien. Estamos muy satisfechos de los jugadores que han venido, por su actitud, por su implicación y de la plantilla en general porque creo que somos un grupo con una extraordinaria actitud, respeto entre los jugadores, apoyo entre ellos, y nosotros tomar las decisiones adecuadas para que este espíritu y esta unión no solo se mantengan, sino que se acentúen.

-Incluso los nuevo, como es el caso de Renato Veiga ante el Sevilla, y te abrazan como si llevaran mucho tiempo aquí. ¿Parece que los jugadores han caído de pie?

-A mí me gusta ser prudente. El tiempo será el que irá determinando el grado de acierto que hemos tenido con los jugadores. Esto es un proceso largo. Los nuevos llevan muy poco tiempo con nosotros y habrá que ir viendo la evolución.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, en la entrevista en la redacción de 'Mediterráneo' junto a Ismael Mateu, redactor de Deportes / Manolo Nebot

-¿Ha sido el mercado de verano más convulso en el Villarreal?

-El fútbol nos lleva a tener que adaptarnos a mercados diferentes y a realizar fichajes a última hora. La competición empieza antes del cierre de mercado, por lo que debes esperar a que el mismo mercado te propicie situaciones de jugadores que crees que van a ser buenas y van a mejorar la capacidad del equipo. Supimos no caer en la precipitación y, a su vez, las ventas inesperadas nos condicionaron. Luego, a su vez, tuvimos desgracias imprevistas, como las lesiones de Logan Costa y Willy Kambwala. Todo ello conllevó a tener que tomar decisiones y modificar la plantilla. Y, luego, por el hecho también de tener que disputar la Champions, la ambición del club y de todos nosotros, provoca que queramos asentarnos y conseguir que por primera vez en la historia del Villarreal el equipo dispute la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva.

-¿Está satisfecho con la plantilla que le ha confeccionado el club?

En definitiva, estamos muy ilusionados con la plantilla de que disponemos y tremendamente ilusionados con el sentido de pertenencia. Somos todos lo suficientemente maduros y nos conocemos de tiempo. Todos sabemos nuestras virtudes, defectos y los errores del pasado. Lo que intentamos es buscar ese punto de entendimiento. El club es ambicioso, lo sabemos todos. Nosotros, el cuerpo técnico, también lo somos. Y la dirección deportiva también lo es. Hemos trabajado muy unidos, siguiendo un camino común para conseguir las mejores opciones que han reforzado a la plantilla sin endeudar al club. Insisto, estamos muy satisfechos de la plantilla que tenemos.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, en la entrevista en la redacción de 'Mediterráneo' junto a lso redactores Pablo Casado (i), Ismael Mateu (c) y Juanfran de la Ossa (d) / Manolo Nebot

-¿El tener tan buena plantilla le añade presión a Marcelino?

Yo no considero que tengo más responsabilidad. No solo se ha invertido. Los traspasos han sido por más dinero incluso que el invertido. Eso ni me quita ni me suma responsabilidad. Pienso que la responsabilidad se la pone y se la quita cada uno en su trabajo, con su dedicación, con su ambición, con su honestidad... no con que el club invierta más o menos. Cuanto más inviertes, si aciertas, estás más cerca del éxito para intentar cumplir los objetivos que pretendemos. Eso a mí no me condiciona en absoluto.

-¿Es complicado captar talento joven ante el poderío económico de la Premier y Oriente Medio?

Es la realidad existente, como pasa en la vida real. Y en el fútbol se ha desproporcionado todo mucho más. Lo que costaba 6 ahora cuesta 20, y lo que valía 20, ahora 40. Y los fichajes estratosféricos que antes valían 40, ahora 80 ó 100 millones. Yo no recuerdo nada así. Es increíble la cantidad de traspasos que ha habido últimamente entre 80 y 120 millones. Ni en la Premier League ni en el mercado árabe escatiman en su inversión, por lo que para clubs de un segundo nivel es todo muy difícil. Pese a ello, creo que el Villarreal ha hecho un gran mercado, lo hemos hecho muy bien: con paciencia, análisis y consenso. Hemos hecho todo aquello que Fernando (Roig Negueroles) consideraba que dentro de las posibilidades económicas del club se podía hacer sin generar deuda. Ahora debemos responder en el campo.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, en la entrevista en la redacción de 'Mediterráneo'. / Manolo Nebot

-¿Cuáles son los objetivos deportivos del Villarreal? Aquí siempre se dice que estamos en deuda con la Copa del Rey, por ejemplo.

Creo que aquí, en la provincia, no hay esa exigencia o esa demanda por la Copa del Rey. Ni lo tiene la prensa, ni la afición ni dentro del club tampoco se palpa. La pasada temporada, nuestra mayor decepción fue quedar eliminados tan pronto de la Copa del Rey. Teníamos potencial y no teníamos competición europea. Esta campaña no se qué va a pasar, aunque esperamos llegar a las fases de enero en la Copa, algo que no sucedió la temporada pasada. Caer tan pronto fue un golpe muy duro. Lo que sucede es que en enero también tendremos dos partidos de Champions League y puede que sean determinantes.

-Pero no solo quiere llegar lejos en Copa del Rey... ¿Qué espera de la la Champions?

La Champions nos va a condicionar en cuanto nivel de excitación, para todos. Y también a nivel económico. Hay que tener en cuenta este formato de Champions tan súper atractivo te va a exigir mucho. Los objetivos pasan por volver a clasificarnos para la Liga de Campeones en LaLiga, quitarnos la espina de la Copa y en Champions ir jornada a jornada. Hay que centrarnos en aprender a diferenciar ambas competiciones cuando afrontamos los partidos, LaLiga por un lado y la Champions por otro y no mezclar. Hay que ser lo suficientemente inteligentes para tomar las decisiones adecuadas para el grupo y que el máximo de jugadores posibles se vean involucrados. Es muy bonito el ver que ahora los tres próximos partidos son ante Athletic, Juventus y Real Madrid, viendo que el equipo es capaz de competir.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, en la entrevista en la redacción junto a Ángel Báez, a director de 'Mediterráneo'. / Manolo Nebot

-¿Cómo gestiona la importancia de minutos en la plantilla? Ya que ello afecta a muchos jugadores y hay un caso como el de Parejo, que ahora juega algo menos.

-La clave que debemos conseguir de aquí a final de temporada es que cada jugador se respete a sí mismo y que respete a sus compañeros. Muchas veces el fútbol no está solo en los minutos. Hay muchas formas de ser importante. Y Dani (Parejo) lo está demostrando. Para mí, un capitán es aquel que sabe estar en cada momento en función de las circunstancias del equipo y que no luzca solo el brazalete. Debe ofrecer el apoyo a sus compañeros cuando lo necesiten y luego, cuando salga al campo, demostrar que es capaz. Incluso entiendo que pueda estar enfadado, porque todos los jugadores quieren jugar. Dani sigue siendo importante y está interviniendo en casi todos los partidos. Su aportación diaria es determinante para obligar a sus compañeros a rendir.

-¿Y casos como los de Altimira, Pau Navarro o Diego Conde?

-Con Adri (Altimira) fuimos claros en verano, que no entraba en los planes deportivos. Al no llegar ninguna opción que le gustara ni a él ni al club, decidimos que se quedara. Pero debo decir que es un ejemplo como profesional y como persona. Pau Navarro es muy joven y tiene enorme proyección. Ante Osasuna hizo un gran partido y ahora defenderá a España en el Mundial sub-20, y eso debe ser un orgullo tanto para él como para el Villarreal. Y en cuanto a la portería, es atípico tener tres porteros de primer nivel. Es una posición delicada, y cierto es que Diego (Conde) se puede sentir relegado a tercer escalón, pero también es ejemplar en cuanto a comportamiento y sacrificio para el vestuario.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, en la entrevista en la redacción de 'Mediterráneo'. / Manolo Nebot

-¿Cómo está Luiz Júnior tras su error ante el Tottenham?

-Estoy seguro que el que peor lo ha pasado ha sido él. Para el equipo, pues es una situación que le puede perjudicar, pero fue algo puntual. Yo como entrenador, si un jugador falla, el responsable del error soy yo por haber tomado la decisión de ponerlo. Lo que sí está claro es que a la hora de valorar rendimientos no va a ser decisiva una acción, será la suma de acciones la que nos dará el rendimiento y nos servirá para tomar decisiones. Una situación puntual nunca será determinante.

-¿Cuál es la gestión de los casos de Thomas Partey y Solomon?

-A veces se sobredimensionan determinadas situaciones. Thomas es, ahora mismo, inocente, y la presunción de inocencia debe prevalecer. Ahora debemos de esperar a que la justicia dictamine. Mientras tanto, es un gran profesional, es un chico excelente y para nosotros es una satisfacción tenerlo. Y con Solomon pasa lo mismo. Yo soy asturiano y español. ¿Somos todos los asturianos o los españoles iguales? Pues no. Hemos nacido ahí pero no somos personas únicas que tenemos una forma de pensar a nivel social, religioso y político. ¿Por qué tenemos que poner a todos en el mismo cesto? Yo soy católico y practicante cuando puedo. Pero respeto a los católicos que son ateos, a los protestantes, a los judíos, a los musulmanes... pero respeto a todos. Porque creo que el respeto es la norma básica de convivencia humana. Manor es también un enorme chaval y un excelente profesional. Y la convivencia es sana y respetuosa con él y con todos.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, en la entrevista en la redacción de 'Mediterráneo'. / Manolo Nebot

-En lo personal, se llevaron a Thierno Barry, Yeremy Pino... ¿Han venido a por Marcelino?

-Yo estoy donde quiero estar.

-Termina contrato en junio del 2026. ¿Dónde se ve el 1 julio?

-A día de hoy, me veo sin contrato. Entonces no sé dónde me voy a ver. Pero yo estoy muy a gusto aquí. Cuando vinimos para esta segunda etapa, creo que mientras las dos partes estemos a gusto, pues seguiremos estando. Lo que sí que no sucederá es una salida como la anterior. Creo que ambas partes somos lo suficientemente inteligentes para cambiar ese momento.

-Sabe que tenía un cartel de entrenador con rendimientos inmediatos pero de etapas cortas en los clubs, y ahora ha logrado estabilidad. ¿En qué ha cambiado Marcelino en los últimos 10 años?

-Ese calificativo era hasta antes de llegar al Villarreal en mi primera etapa. Porque aquí la vez anterior estuve prácticamente cuatro temporadas. Aunque el inicio en Segunda fue complicado, logramos ascender y estuvimos esa media temporada y tres más, logrando rendimientos progresivos, sin que hubiera desgaste salvo excepciones. Además, creo que menos Simeone, que tiene un don diferente al resto de entrenadores y que sinceramente a mí me gustaría tener, los demás nos movemos por ciclos. Los profesionales, a medida que vamos adquiriendo experiencia, debemos ser lo suficientemente autocríticos en lo que tenemos que mejorar para ser cada vez mejores. Eso es lo que hacemos nosotros. Soy un poco diferente en algunos aspectos, en lo básico soy bastante similar y en cuanto a valores soy el mismo. Y en cuanto a las formas, digamos que soy ahora menos insistente.

Fernando Roig Negueroles (i), consejero delegado, junto al director de fútbol, Tena, el presidente, Fernando Roig, y el técnico, Marcelino (d). / Carmen Ripollés / Diario As

-Un técnico ganador de títulos como usted y dada la edad, ¿qué le queda a Marcelino por cumplir como entrenador?

-En eso sí que puedo decir que he cambiado. Antes tenía grandes objetivos y ahora tengo el objetivo de mañana. No me interesa mucho más allá. Solo me interesa seguir entrenando mientras tenga pasión y si estoy a gusto donde quiero estar. Y el día que no esté a gusto y no tenga pasión, me iré para casa. Tengo ambición donde estoy y quiero conseguir objetivos y retos que el Villarreal no ha logrado.

-¿Y si le llama la selección española?

-Creo que el seleccionador español actual tiene contrato para más años. No me planteo nada que no sea el hoy estar pensando en el Villarreal, disfrutando día a día. Lo importante es tener salud y tener un entorno familiar y profesional en el que todo esté bien.

-¿Disfruta de las victorias?

Sí, la noche del triunfo. Al día siguiente ya piensas en el siguiente partido. Cierto es que ahora, con los años, me noto menos productivo. Es decir, necesito más tiempo para hacer lo mismo. No soy tan ágil como era antes, pero lo hago igual.

Marcelino García Toral (d), entrenador del Villarreal CF, junto al segundo técnico amarillo, Rubén Uría (i) en la Ciudad Deportiva del Submarino. / Villarreal CF

-¿Cómo lleva lo que esté su hijo y el de Uría en el cuerpo técnico?

Se lleva muy bien. Tienen capacidad. Si no la tendrían, no estarían aquí. Tienen dedicación y les encanta lo que hacen. Y luego tienen algo fundamental, que es que tu hijo va a ser siempre la persona más leal a ti . Y la lealtad en el fútbol es un valor muy importante y que no siempre se cumple. Yo he tenido gente conmigo trabajando algunos compañeros que no fueron leales. Yo presumo de mi cuerpo técnico. Con Ismael Fernández llevo 23 años y con Rubén Uría, 21. Tienen capacidad, son leales y honestos. Tenemos una convivencia sana y el jugador lo percibe. Somos un grupo cerrado pero no en cuanto a hermético, sino en consenso y unidad.

-La última. El sábado viene el Athletic. ¿Será especial?

Siempre. Es un gran club donde vivimos una gran experiencia personal y profesional. Les tengo estima y siempre les desearé lo mejor, pero el sábado quiero ganarles.