El Villarreal... obligado a jugar a ritmo de 'saturday night'
El Submarino va a disputar, por ahora, el 60% de sus partidos de LaLiga en sábado y cuatro de ellos por la noche
También ha jugado encuentros ligueros en martes y viernes, y tan solo dos en domingo
Disputar la UEFA Champions League aporta muchas cosas buenas: notoriedad deportiva, visibilidad a escala mundial, notables ingresos económicos y medirse a los mejores clubs de Europa.
El Villarreal CF lo está disfrutando, pero también está viviendo en sus carnes uno de los efectos colaterales: jugar la Liga de Campeones entre semana, martes o miércoles, te condiciona a que tus encuentros en LaLiga sean en sábado. Y eso le está ocurriendo al Submarino, que parece haberse abonado al saturday night.
El horario de Mestalla
LaLiga anunció ayer los horarios de la 10ª jornada del campeonato en Primera División, en la que el partido estrella será el derbi autonómico entre Valencia y Villarreal en Mestalla. Un encuentro que tendrá lugar... sí, en sábado. El día 25 de octubre y, cómo no, empezará a las 21.00 horas.
Con esta decisión, se dará la circunstancia de que el equipo que dirige Marcelino García Toral habrá disputado 6 de los 10 primeros choques del ejercicio en sábado, y cuanto de ellos a las 21.00 horas, siempre el duelo nocturno.
Quejas de diversos sectores
Unos horarios que no agradan ni a la afición amarilla ni al sector del ocio y hostelería de Vila-real y provincia, ya que pierden un flujo de más de 19.000 personas cada uno de dichos sábados. Todo hace indicar que, hasta finales de enero, excepto las semanas de fecha FIFA, los amarillos seguirán jugando en LaLiga los sábados.
Los groguets ya se han medido dicho día a Atlético de Madrid y Osasuna, y ahora lo hará ante Athletic Club, Real Madrid, Real Betis y Valencia. Una realidad provocada por la Champions.
