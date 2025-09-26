Arnau Tenas y su confesión tras debutar con el Villarreal: "Estoy orgulloso, no tengo palabras..."

Canterano del FC Barcelona de toda la vida, club al que llegó a La Masia en el fútbol base del Barça en las etapas formativas más tempranas, Arnau Tenas está viviendo uno de sus mejores momentos como futbolista profesional a nivel de clubs. Con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 con España, el guardameta de Vic (30/05/2001) solo había jugado 7 partidos de Ligue 1 y uno de la Copa de Francia en dos años como profesional en el PSG.

Sin oportunidades en el gran conjunto parisino, con el que conquistó el pasado ejercicio la UEFA Champions League (aunque sin disputar minuto alguno), el cancerbero barcelonés salió de la zona de confort de ser suplente en el campeón de Europa y arriesgó formando por el Villarreal CF, club que pagó el pasado mes de agosto 2,5 millones por él, fichando por las próximas cuatro campañas.

Hasta llegar a Francia en 2023 solo había jugado partidos en España en Primera Federación, por lo que el pasado martes, en el Sánchez Pizjuán, vivió uno de los momentos más felices de un futbolista: debutar en Primera División.

Arnau Tenas, en el Sevilla-Villarreal. / Agencia Efe

Ilusionado

Tenas no oculta su ilusión por lo vivido en Sevilla: «Estoy súper feliz por haber debutado con el Villarreal, y más en un partido oficial de LaLiga». «Además, si tu estreno sirve para sumar tres puntos, la alegría es doble. Lo más importante era lograr la victoria fuera de casa, en un campo muy complicado y ante un rival muy difícil como el Sevilla», argumenta.

El guardameta groguet está agradecido por la oportunidad: «Me sentí súper feliz, insisto. Solo tengo palabras de agradecimiento a mis compañeros. Luchamos hasta el final y espero que podamos conseguir muchos triunfos».

«Estamos terceros. Hay que seguir la misma línea y continuar luchando cada partido. La clave es comportarnos como un equipo, porque estos encuentros se ganan juntos. Y sobre todo muy contento por jugar con el Villarreal», añade.

El meta no quiere que se baje la guardia: «Toca seguir haciéndonos fuertes en casa. Debemos continuar jugando de esta manera».

Arnau Tenas y Pape Gueye. / Agencia Efe

«En Sevilla el equipo supo sufrir, supo competir. Nos costó en el tramo final, pero defendimos bien y estuvimos juntos, sin fisuras, algo clave en estos partidos. En defensa estuvimos súper bien. Hay que seguir hacia delante de la misma forma», arguye.

Bien acogido

Arnau describe así su estreno: «Insisto en que estoy muy contento y muy feliz. No tengo palabras para expresarlo. Es un orgullo poder representar a este club y espero que lleguen muchos momentos más con esta camiseta».

«Tiempo al tiempo. Los nuevos, Mika (Mikautadze), Tani (Oluwaseyi), Manor (Solomon) e incluso yo, nos estamos adaptando súper bien. En lo personal, me he sentido muy cómodo desde el primer día y me han acogido súper bien. Creo que estamos generando un gran grupo, que es muy importante para conseguir los tres puntos semana tras semana», finaliza.