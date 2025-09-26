En Directo
Directo Villarreal-Athletic Club: Los 'leones', sin Nico Williams
Los amarillos esperan cerrar una semana redonda, tras las victorias frente a Osasuna y Sevilla, ante un rival directísimo
Pablo Casado
Villarreal CF y Athletic Club, en plena vorágine de partidos, disputan este sábado 27 de septiembre del 2025, a partir de las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica, su compromiso de la séptima jornada de LaLiga EA Sports. Un encuentro que, para ambos, es el previo al de la segunda jornada de la Champions League.
Los amarillos esperan cerrar una semana fantástica, después de ganar a Osasuna (2-1) y al Sevilla al Ramón Sánchez-Pizjuán (1-2). Un triunfo, además, le afianzaría en la tercera posición y, de paso, le colocaría con seis puntos de ventaja respecto a los bilbaínos, que después de haber empezado con tres triunfos, suman solo un empate en las tres últimas jornadas.
El Villarreal llega con las bajas seguras de Logan Costa, Willy Kambwala, Ayoze Pérez y Juan Foyth (además de Pau Navarro, en el Mundial sub-20).
Ernesto Valverde no ha podido citar a Yeray Álvarez, Álex Berenguer, Nico Williams, Beñat Prados y Unai Egiluz.
ASÍ ESTÁ CANI. El exjugador del Villarreal, además de capitán, está recuperándose de un serio problema de salud.
BAJAS EN EL ATHLETIC CLUB. La convocatoria de Ernesto Valverde.
¡MUY BUENAS! Bienvenid@ a la retransmisión del Villarreal-Athletic Club, de la séptima jornada de Primera División.
- Cae en l’Alcora una 'granja' ilegal de criptomonedas tras defraudar 150.000 euros
- Las playas de Castelló serán 'californianas'. ¿Qué ha pasado?
- La admiración de Dembélé, el nuevo Balón de Oro, por un jugador del Villarreal
- Furor por una iniciativa comercial en Castelló. Más de 40 interesados en una semana
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Las gangas que Hacienda subasta en Castellón: un céntrico solar por 30.000 euros o una plaza de garaje por menos de 10.000
- Cronología de cómo se fraguó la dimisión del concejal de Vox de Benicàssim tras destaparse su condena por malos tratos