Directo Villarreal-Athletic Club: Los 'leones', sin Nico Williams

Villarreal CF y Athletic Club, en plena vorágine de partidos, disputan este sábado 27 de septiembre del 2025, a partir de las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica, su compromiso de la séptima jornada de LaLiga EA Sports. Un encuentro que, para ambos, es el previo al de la segunda jornada de la Champions League.

Los amarillos esperan cerrar una semana fantástica, después de ganar a Osasuna (2-1) y al Sevilla al Ramón Sánchez-Pizjuán (1-2). Un triunfo, además, le afianzaría en la tercera posición y, de paso, le colocaría con seis puntos de ventaja respecto a los bilbaínos, que después de haber empezado con tres triunfos, suman solo un empate en las tres últimas jornadas.

El Villarreal llega con las bajas seguras de Logan Costa, Willy Kambwala, Ayoze Pérez y Juan Foyth (además de Pau Navarro, en el Mundial sub-20).

Ernesto Valverde no ha podido citar a Yeray Álvarez, Álex Berenguer, Nico Williams, Beñat Prados y Unai Egiluz.

ASÍ ESTÁ CANI. El exjugador del Villarreal, además de capitán, está recuperándose de un serio problema de salud.

BAJAS EN EL ATHLETIC CLUB. La convocatoria de Ernesto Valverde.