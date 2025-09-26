Marcelino, en la previa del Villarreal-Athletic: los lesionados, el portero que jugará, el calendario...

El Villarreal CF echa el cierre a esta semana de mucho fútbol en el Estadio de la Cerámica ante el Athletic Club. El Submarino recibe a los bilbaínos a las 21.00 horas este sábado, 27 de septiembre, y todo con el único objetivo de sumar la tercera victorias tras las cosechadas ante Osasuna en casa y el Sevilla a domicilio. Y ese es uno de los principales mensajes que ha dejado la rueda de prensa en la que Marcelino García Toral ha ofrecido en la previa del importante duelo liguero:

¿Cómo está la enfermería?

"Estamos pendientes de Santi (Comesaña). Ilias creemos que va a estar porque ha entrenado con normalidad dos días. De Santi veremos su evolución porque hoy ha completado parte del entrenamiento pero tampoco queremos arriesgar en exceso aunque la sintomatología es buena. Y, sobre Gerard Moreno, creemos que está en el final de su proceso de recuperación, lleva dos o tres entrenes con el grupo, y pronto se incorporará al equipo".

Sani Comesaña 09.jpg / Villarreal CF

Un calendario exigente

“Afortunadamente estamos jugando estos partidos, es mucho más bonito jugar esto cada 3 o 4 días, estar en la liga luchando por los puestos altos; luego con la Champions, que es la mejor competición de clubes del mundo y demostrando que el equipo puede competir con cualquier rival... Creo que es una satisfacción enorme y un orgullo para el entrenador, y además de la satisfacción que da el máximo rendimiento que están ofreciendo, así que más allá del calendario nos centramos en el próximo partido que es muy importante porque es un rival directo por lazona alta como es el Athletic. Ganamos los dos primeros partidos de la semana contra dos rivales complicados y ahora queda otro complicado, así que vamos a ver si somos capaces de cerrar la semana con nueve puntos".

¿Habrá rotaciones?

"Intentamos tener la máxima información posible para intentar prevenir lesiones y ganar partidos, buscando el máximo rendimeinto, y seguiremos así. Estamos viendo que estamos mezclando futbolistas y el rendimiento de todos está siendo magnífico, y eso es clave. Conservar el nivel competivios de todos, anteponer cada uno mentalmente la calidad a la cantidad de minutos es clave. Este mes muy importante par ver nuestras respuestas sucesivas y ver cuál es nuestro nivel de competición. Ahora estamos en una situación similar a la del partido contra el Atlético y vamos a ver si obtenemos mejor respuesta que en aquel partido ya que, aunque no fue mala, podría haber sido mejor".

Marcelino García Toral, en el Atlético-Villarreal que fue en sábado. / Agencias

¿Qué espera del Athletic?

"En estos últimos partidos ha cosechado resultados diferentes a los méritos que hizo. Igual que quizás en las tres primeras jornadas pudo obtener resultados menos buenos que las tres victorias que sumó. Es un equipo super competitivo, muy difícil de meterle gol porque tiene una estructura defensiva sólida y mucho compromiso, y defiende muy bien en área, y luego tiene argumentos ofensivos de primer nivel, por lo que nos va a exigir al máximo. Tendremos que defender extremadamente bien, correr al contragolpe porque repliegan mu bien y muy rápido, y tener buen criterio en el juego de posición y luego tener acierto. El partido será igualado y vamos a ver si tenemos más acierto que el rival. Tenemos argumentos favorables como el número de ocasiones que generamos en cada partido y ese es el camino a seguir".

La competitividad del plantel

“Somos autoexigente y en el partido contra el Atlético consideramos que tuvimos ocasiones para haberlo empatado o habernos puesto por delante, pero luego cuando mejor estábamos nos penalizó una acción evitable. Independientemente de eso tenemos que hacer un análisis exhaustivo y en el contexto general del partido ver que no tuvimos el nivel de otros encuentros en algunos aspectos".

El dilema de la portería

“Lo mejor para un equipo y un entrenador es tener rendimiento en la portería. Independientemente del cómo, nosotros tenemos que ponernos en el escenario de que tenemos tres porteros en los que tenemos plena confianza. Para mí es un escenario diferente al que estoy acostumbrado porque en mi trayectoria siempre hemos tenido dos y el tercero era del filial, pero ahora tenemos tres porteros de entidad y buscaremos que todos se sientan importantes. En este momento dos compiten por un puesto y Diego está haciendo un extraordinario trabajo, además de que lo hace con respeto y cohesión con el grupo, pero veremos qué decisión tomamos".

Luiz Júnior junto a su compañero Diego Conde / VILLARREAL CF

Mejoría en defensa

"Veo al equipo muy bien atrás porque los rivales nos generan poco. Cierto es que en estos últimos partidos, no en el del Sevilla pero sí ante Osasuna, tuvimos algunos errores que tengo claro que con puntuales y no se van a prolongar en el tiempo. Se salen de un contexto normal, pero son cosas que suceden en el fútbol. Entonces, como doy por hecho de que no pasará de forma repetida, es una alegría y nos da confianza ver que prácticamente los rivales no nos hacen ocasiones".