La crónica: Sara Medina firma con sus goles una gran actuación coral con triunfo del Villarreal Femenino (0-2)

Está en un buen momento de forma este Villarreal Femenino. Lo certificó en las instalaciones deportivas de Tajonar donde el equipo de Jordi Ferriols salió victorioso tras superar al Osasuna por (0-2), con doblete de una extraordinaria Sara Medina, uno en cada periodo. Es la segunda victoria consecutiva en liga que reactiva a la escuadra de la Plana hacia las primeras plazas de la clasificación.

Segunda victoria consecutiva para un Villarreal femenino que esta en plena racha. / Osasuna Femenino

En la primera parte la tostada se la comió el conjunto vila-realense que supo aprovechar una de las tres ocasiones que creó, a la media hora de partido, para conseguir llegar al final de los 45 primeros con la renta de 0-1. El encuentro arrancó con un toma y daca y con una buena ocasión para las navarras. Sarriegi cabeceó desviado un centro desde la banda.

Partido serio

El Villarraal, que avisó poco después con un cabezazo de Lauris a centro de Alberta en el minuto 11, poco a poco se fue metiendo en el partido y llegados al minuto 29 consiguió cobrar ventaja en el marcador gracias al certero remate de una hiperactiva Sara Medina, que poco a poco fue cuajando un gran partido. Con ese 0-1 se llegó al intermedio.

Partido interesante y con muchas ocasiones de gol para los dos equipos. / Osasuna Femenino

En el segundo tiempo hubo más de lo mismo. Las navarras apretaron en el arranque. Dispusieron de dos buenas ocasiones en botas de Claudia y Adri Parada, pero replicó la escuadra vila-realense con un remate de Sara medina que repelió la arquera local. Cinco minutos después (min. 67) la propia Sara Medina, desde fuera del área, con su gran chut estableció el 0-2. Ahí se puso el cimiento para la segunda victoria consecutiva.

Regresa la Copa

El próximo martes, día 30, la escuadra vila-realense afrontará la segunda ronda de la Copa de la Reina, contra el Valencia Féminas en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, a partir de las 20.00 horas.

Ficha técnica:

-0- Osasuna: Nuria Rodríguez; Azpiazu, Claudia, Adri Parada (Marina, min. 81), Porto, Eunate, Palacios (Urziaqui, min. 78), Mait (Teruel, min. 85), Sarriegi (Leire, min. 81), Nora Riu, min. 81) e Igoa.

-2-Villarreal: Quesada; Laura, Miguélez, Moreira, Albeta (Nerea Pérez, min. 46), Sara Medina, Cienfu, Maria Romero, Lauris (Estupiñán, min. 80), Macías (Luna Figols, min. 80) y Aixa Salvador (Alexia Jr, min. 72).

Goles: 0-1. Min. 29: Sara Medina. 0-2. Min. 67: Sara Medina.

Árbitra: Sara Fernández Ceferino (Asturias).

Campo: Tajonar

Entrada: 300 espectadores.