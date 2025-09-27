Roig Negueroles, sobre jugar en EEUU: "Si no hay fútbol en Miami, igual no lo hay en Vila-real dentro unos años"

El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, ha dejado este sábado muy clara la postura del club en cuanto a la celebración del partido de LaLiga ante el FC Barcelona como local en Miami el 21 de diciembre. El pasado jueves, 17 colectivos de aficionados del Barça, junto con Villarreal Fans y Villarreal Fans Girls, firmaron un comunicado de rechazo a dicho encuentro, solo uno de los colectivos y peñas que tiene el Submarino.

Al respecto, Roig Negueroles, que habló en Dazn antes del encuentro ante el Athletic Club, fue tajante: «Si no hay fútbol en Miami, igual no hay fútbol en Vila-real dentro de unos años».

«Nostros creemos que como LaLiga y como club es positivo un partido al año en Estados Unidos. Es hacer crecer a LaLiga y al Villarreal. Hemos intentado por todos los medios contentar a los aficionados, yendo gratuitamente o devolviéndoles una parte muy importante del abono. Puede que haya gente que no le guste, pero no estoy de acuerdo en que una peña del Villarreal, que entre todos aporta 23.000 euros al club, sabiendo que el club está a favor, firme un manifiesto en contra. Estamos facturando 1,8 millones de euros entre escuelas de fútbol y demás, y aspiramos crecer en dicho mercado tan importante. Desde luego, con lo que aporta ese colectivo, el club no sobrevive», expresó.

Centrados en el día a día

Sobre el comienzo del campeonato, afirmó que "estamos realizando un buen inicio de LaLiga y estamos muy satisfechos del arranque liguero".

Un dirigente que también fue muy conciso en cuanto al objetivo real del Submarino en el campeonato doméstico. "Para nosotros la cuarta plaza es ser campeón de LaLiga. Sabemos que es muy difícil, pero aspiramos a ello. No va a ser nada sencillo. Ojalá podamos estar más arriba incluso, pero terminar con la cuarta plaza ya sería un éxito", finalizó.