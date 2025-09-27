El Villarreal B se pone a prueba ante el exigente Sabadell

La de este sábado es una prueba muy importante para el Villarreal B de David Albelda. El Sabadell, equipo duro y potente, examina a un filial amarillo que en este arranque liguero en el grupo 2 de Primera Federación solo ha sido capaz de ganar un partido, pero en los otros tres estuvo más cerca de ganar que de perder o empatar. Sin ir más lejos, hace nueve días perdió dos puntos en el minuto 95. Llegó a ese punto ganando (0-1) frente al Real Murcia en el Enrique Roca, pero al final acabó empatando tras un error de marca.

Y es que la temporada empieza a avanzar y los equipos se van posicionando en la tabla. Este grupo de Primera Federación es muy duro y no es cuestión de dejar escapar tantos puntos como lo ha hecho el equipo de la Plana Baixa: en Elda erró un penalti con 0-0, en casa ante el Europa un mal inicio le hizo ponerse 0-3 (al final empató, 3-3) y luego, lo dicho en Murcia en la última jornada. Se perdonó el 0-2 y luego llegó el 1-1, y el disgusto final.

Ex amarillos en Sabadell

Ahora toca verse las caras con un Sabadell irregular que cuenta en sus filas con varios futbolistas que en alguna etapa de su carrera pasaron por la Cantera Grogueta: Sergi Segura, Diego Fuoli, Jordi Ortega y Quadri Liamend. Y para esta cita el técnico David Albelda, en un principio, contará con todos sus efectivos. Otra cosa es que varíe algún futbolista del once titular.

La de esta tarde será la novena visita del Villarreal B al campo del Sabadell. Allí sólo gano una vez y fue en la última comparecencia en la Nova Creu Alta, la temporada 2021/22, por 0-1 gracias al gol de Dani Tasende. El resto fueron cuatro empates y tres derrotas.

Posible once: Rubén Gómez; Budesca, Lautaro, Ismael Sierra, Iván Rodríguez; Carlos Maciá, Alassane; Luis Quintero, Facundo, Víctor Moreno; y Álex Rubio.