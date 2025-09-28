El análisis de Marcelino tras el Villarreal-Athletic: "El segundo tiempo fue magnífico"
El técnico del Villarreal valora la reacción del equipo tras el descanso, destaca la adaptación del delantero canadiense y confirma la contusión de Rafa Marín en la rodilla
El asturiano subraya la importancia de mantener la mentalidad en Liga y Champions: "Si no ganas partidos en liga, es más complicado competir en Europa"
El Villarreal CF prolongó su buena racha en La Cerámica con una trabajada victoria frente al Athletic Club. El choque comenzó cuesta arriba, con un Submarino desordenado y dominado en la primera mitad, pero se transformó tras el descanso en un conjunto reconocible y eficaz, que acabó resolviendo gracias al acierto de Alberto Moleiro.
Marcelino García Toral no dudó en hacer autocrítica del primer acto: «En el primer tiempo estuvimos muy lejos, entre líneas y futbolistas. Muchas distancias, concedimos al Athletic la posibilidad de dominarnos en exceso en nuestro campo. Llegábamos tarde, perdimos muchos balones y fuimos poco a campo contrario. El rival nos dominó».
Sin embargo, valoró el cambio de cara tras la reanudación: «En el descanso recordamos y reorganizamos. En la reanudación fuimos superiores, generamos ocasiones, recuperamos rápido y no permitimos al rival acercarse al área. El partido cambió y Moleiro acertó en la definición. Me alegro por él porque estaba un poco ansioso con el gol».
El análisis
El técnico resaltó también la aportación de la grada: «Muy contento, muy agradecido, también, a la afición. El ambiente ahora aquí es atractivo. Pido que se involucre con nuestros futbolistas, eso nos da un plus añadido».
Pese a la victoria, Marcelino lanzó un aviso: «Debemos evitar contra equipos poderosos jugar como en la primera parte. Siempre que juegas Champions y no estás habituado, se puede caer en el error de abandonar la liga. Si no ganas partidos en la liga, te va generando inseguridad y entonces es más complicado competir en Champions. Cuando estás acostumbrado a ganar, da igual la competición».
Elogios a sus futbolistas
El preparador asturiano elogió a sus atacantes, con especial mención a la última incorporación: «Fichamos a Tany (Oluwaseyi) porque queríamos un delantero de esas características y de juego al espacio mayor del que nos daba Etta. Rápidamente se está adaptando. Pensamos que iba a ser más lenta su adaptación, porque llega de la MLS y lleva poco jugando a nivel profesional, pero su nivel de progresión es muy bueno. Él y George (Mikautadze) nos dan cosas diferentes en ataque».
Por último, sembró una posible llegada a la enfermería: «Rafa Marín sufrió una entrada fuerte con un golpe en la rodilla. Tiene una contusión importante y llegó muy justo al final. A ver si conseguimos que esté en condiciones para jugar contra la Juve».
