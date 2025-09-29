Marcelino, sin miedo: "El Villarreal ha demostrado que puede ganar a la Juve"

Marcelino García Toral afirmaba el pasado miércoles, en su visita a la redacción de Mediterráneo en la entrevista en exclusiva que dio para este periódico, que toda la familia del Villarreal CF, jugadores, técnicos, dirigentes y aficionados, somos unos afortunados por lo que estamos viviendo. "Es muy bonito el ver que ahora los tres próximos partidos son ante Athletic, Juventus y Real Madrid, viendo que el equipo es capaz de competir", decía antes de enfrentarse, y ganar a Athletic Club.

El Submarino inició con muy buen pie la trilogía de partidos de élite y de enorme exigencia que afrontaba antes del parón de octubre por fecha FIFA, que dará comienzo el 6 de octubre.

Marcelino durante el encuentro correspondiente a la jornada siete frente al Athletic Club. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El entrenador asturiano es sabedor de lo mucho que se juega su equipo en estos compromisos, consciente de que es fundamental arrancar con buen pie tanto en LaLiga como en la Champions.

Satisfacción y ambición

"Lograr tres victorias consecutivas en LaLiga es muy importante, y lo hemos conseguido. Ahora debemos dar otra alegría a la afición en la Champions", expuso un Marcelino que considera que "la Juventus es un equipo con un enorme potencial y una grandísima entidad". "Pasó por una etapa reciente con altibajos, pero ahora ya lo ha vuelto a consolidar en Champions. Los conjuntos que son grandes cuando están en la máxima competición, son más grandes aún", remarcó.

Según el asturiano, el club italiano "tiene ese aura de gran equipo, de haber jugado recientemente dos finales de Champions y de un historial tremendo. Es un orgullo para todos poder enfrentarnos a un rival como la Juventus y tener la ilusión de ganarle, que es la ilusión que tenemos".

Van de Ben y Mikautadze en el Tottenham-Villarreal. / Agencias

Incluso echa una lanza en favor del Submarino ante el partido del miércoles en La Cerámica ante la Juventus (21.00 horas). "El Villarreal ha demostrado que puede competir contra los tres clubs más importantes de España, que son muy grandes y que son importantes también en Europa. Luego competimos bien ante el Tottenham y ahora tenemos esa esperanza de luchar por ganarle a la Juve", indicó.

"Además, el Villarreal ya sabe lo que es eliminar a la Juventus, por lo que vamos a intentar ganarle otra vez. Hemos demostrado que somos capaces", remarcó.

Mouriño, jugador del Villarreal, ante el Tottenham. / Agencia Efe

Decisiones y futbolistas

A su vez, otro de los aspectos que el entrenador groguet considera fundamentales en estos partidos de máximo nivel es "aprender a diferenciar ambas competiciones cuando afrontamos los partidos, LaLiga, por un lado, y la Champions, por otro, y no mezclar. Hay que ser lo suficientemente inteligentes para tomar las decisiones adecuadas para el grupo y que el máximo de jugadores posibles se vean involucrados".

El miércoles regresa la máxima competición continental a Vila-real, vuelve la Champions.