Villarreal-Juventus: máxima expectación con un partido mediático

El Villarreal-Juventus del miércoles en el Estadio de la Cerámica reúne todos los ingredientes de partido grande. Es sin duda una de las contiendas estelares de la segunda jornada de la Champions. No en vano, en Italia la expectación es enorme: para la cita se han acreditado más de 30 medios del país transalpino, además de numerosos periodistas de toda Europa, y sus televisiones.

También en el ambiente de las gradas del Estadio de la Cerámica se dejará notar la importancia de la cita, que dará comienzo a las 21.00 horas. La afición local volverá a disfrutar de la mejor competición del mundo y se volcará para ayudar al Submarino contra un rival que no estará solo en Vila-real. De hecho, se espera la presencia de más de mil aficionados de la Juventus.

Ambiente en La Cerámica tras el gol de Parejo a la Juventus, en el precedente de 2022. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La Juve viaja tras entrenar en Turín

Además, ya se conocen los planes de preparación de ambos conjuntos. El Villarreal se ejercitará este martes, a partir de las 11.15 horas, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Poco después lo hará la Juventus, pero en sus instalaciones de entrenamiento en Turín. La expedición bianconera viajará el martes después de entrenar. Sobre las 18.00 horas aterrizará en el aeropuerto de Castellón y se alojará en el hotel Luz de la capital de la Plana.