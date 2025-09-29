Villarreal: Así llega la Juventus a La Cerámica

La Juventus es uno de esos equipos cuya importancia trasciende generaciones. Su sola pronunciación evoca la gloria, aunque su pasado reciente ha añadido una capa de polvo a su histórico brillo. Y el presente tampoco invita a lanzar las campanas al vuelo. Veremos qué pasa ante el Villarreal CF.

Después de un prometedor arranque en la Serie A, tres victorias en las tres primeras jornadas, ahora la Vecchia Signora se ha estancado a base de empates. No pierde, pero tampoco gana.

Lo que pasó el sábado

El sábado, el conjunto de Igor Tudor tropezó en el Allianz Stadium. Juan Cabal rescató un empate ante el Atalanta (1-1) con un gol en el minuto 78, apenas dos después de ingresar al campo. El colombiano, que llegó en 2024 como promesa y sufrió una rotura de ligamento cruzado el noviembre pasado, apenas disputaba su segundo partido tras reaparecer este mes ante el Inter.

La lesión de Gleison Bremer obligó a que entrara y su impacto fue inmediato: controló en el área y definió con la zurda para mantener invicto al cuadro de Tudor. Antes había marcado Kamaldeen Sulemana para el Atalanta. La expulsión de Marten De Roon dejó a la Dea con 10, pero la Juve no logró remontar pese al empuje final. Ambos equipos siguen invictos, con Nápoles y Milan como grandes beneficiados de la jornada.

El combinado bianconeri solo ha ganado tres de sus 12 partidos recientes de las fases de grupos. La Juve viene de protagonizar el choque más espectacular, en cuanto a goles, de la primera jornada: empató a cuatro con el Borussia Dortmund, que recibe en el Signal Iduna Park al Athletic Club.

El espaldarazo de la UEFA

El Estadio de la Cerámica se prepara para este duelo de altura, cuyo arbitraje ha sido encargado por la UEFA a István Kovacs. El rumano, de 41 años, es uno de los árbitros de mayor prestigio en el panorama europeo, avalado por una trayectoria que le ha llevado a pitar las finales de las tres grandes competiciones de clubs.

Kovacs ya sabe lo que es impartir justicia en noches históricas: en mayo de 2022 dirigió la final de la Conference League entre la Roma y el Feyenoord; en la temporada 2023/2024 fue el principal de la Europa League, en el choque que coronó al Atalanta frente al Bayer Leverkusen; y la pasada campaña alcanzó la cima al arbitrar la final de la Champions entre el Inter y el PSG.

Reencuentro

Para el rumano será el segundo partido que dirige en la fase de grupos de la presente edición tras estrenarse en el Olympiacos-Pafos.

Con el Villarreal se encontrará por tercera vez: los precedentes fueron un empate (2-2) en casa frente al Rangers (2017/2018) y un triunfo por 3-1 ante el Olympique de Marsella en los octavos de la Europa League 2023/2024.

La Juve, por su parte, solo se ha cruzado una vez con Kovacs en la Champions... y el recuerdo no es grato: derrota 0-2 en Turín frente al Benfica la temporada pasada.

En la sala VAR estará su compatriota Catalin Popa, otro árbitro con experiencia en la élite.