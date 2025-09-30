La crónica | El Villarreal se despide de la Copa de la Reina ante un Valencia muy sólido (1-3)

El Villarreal femenino se despidió de la Copa de la Reina en la segunda eliminatoria tras caer derrotado frente al Valencia en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, campo 5, por 1-3 ante un rival muy solvente que casi siempre fue por delante en el marcador. Con 1-2, en el minuto 85 Cienfu tuvo el empate, pero el larguero escupió el balón que lanzó y a renglón seguido llegó la sentencia.

Aixa Salvador celebra el 1-1 antes de llegarse al descanso del partido. / Villarreal CF

En la primera parte pasó prácticamente de todo. Las valencianistas se adelantaron en el marcador en su primera aproximación seria, en el minuto 6, por mediación de Marta Mascarell que se aprovechó de un balón dividido para establecer el 0-1. Poco después caía lesionada la defensa Albeta (min. 12), siendo sustituida por Laura Martín.

Las vila-realenses se toparon contra un rival bien plantado y muy efectivo. / Villarreal CF

El partido seguía con mucha intensidad y con las vila-realenses intentando marcar de todas las formas posibles, pero sin suerte. La colegiada gaditana Patricia Luna Varo señaló penalti a favor del Villarreal en el minuto 45+4 y la goleadora Aixa Salvador logró firmar el 1-1, resultado con el que se llegó al descanso.

Segundo tiempo

Pues los segundos 45 minutos también arrancaron con sobresalto porque en el minuto 57 Yasmin, de tiro raso desde la frontal del área, consiguió anotar el 1-2 y ponía la eliminatoria otra vez cuesta arriba. Apretaron las vila-realenses en la recta final. Sara Medina tuvo la ocasión en el minuto 82, y tres más tarde Cienfu estrelló el cuero en el larguero. Poco después Ferrato finiquitó la eliminatoria.

Toca centrarse ahora en la liga. El próximo sábado el Villarreal jugará en el campo 5 frente al Real Oviedo, a partir de las 16.00 horas, donde se buscará sumar la tercera victoria consecutiva. La Copa ya es historia.

Ficha técnica:

-1- Villarreal: Mar Segarra; Nerea Pérez (Roxanne, min. 68), Miguélez (Moreira, min. 62), Estupiñán, Albeta (Laura Martín, min. 12); Luna Figols, Queral, Cienfu, Enseñat (Lauris, min. 62): Alexia Jr y Aixa (Medina, min. 77).

-3- Valencia: Marina; Recio (Ferrato, min. 68), Celia Fernández, Nazareth, Esther Gómez; Yasmin, Mbadi (Gema, min. 85), Rebecca (Marcano, min. 85), Irene Soler (Tamarit, min. 68); Tere Morató y Marta Mascarell (Martí, min. 59).

Goles: 0-1. Min. 6: Mascarell. 1-1. Min. 45+4: Aixa Salvador (p). 1-2. Min. 57: Yasmin. 1-3. Min. 86: Ferrato.

Àrbitra: Patricia Luna Varo (Cádiz).

Campo: Ciudad Deportiva campo 5.

Entrada: 150 espectadores.