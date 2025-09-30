En Directo
Directo | Villarreal-Juventus
El Submarino recibe a uno de los grandes de Europa en el retorno de la Champions al Estadio de la Cerámica (21.00)
El Villarreal CF afronta este miércoles un desafío de altura. Pura Champions: la Juventus de Turín visita el Estadio de la Cerámica. El equipo de Marcelino García Toral encara la cita con el objetivo de dar continuidad a su notable comienzo de temporada, donde ha convertido su estadio en un auténtico fortín.
Sigue el partido en el directo de Mediterráneo.
Tudor, el técnico de los italianos, también compareció en la previa en sala de prensa.
Lee aquí sus palabras sobre el Villarreal.
El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, se mostró ambicioso en la rueda de prensa.
Hola! Bienvenidos al directo del Villarreal-Juventus.
