La previa: El juvenil del Villarreal busca reaccionar en el duelo contra la Juventus en el Mini

La UEFA Youth League regresa a Vila-real este miércoles al mediodía en el Mini Estadi (12.00 horas) en un atractivo duelo entre un Villarreal CF y una Juventus que perdieron sus respectivos partidos de la primera jornada. Es el día donde los muchachos de Pepe Reinadeberán multiplicarse más que nunca para reaccionar y ganar el primer encuentro tras un mal arranque tanto en la División de Honor como en esta competición internacional. El partido lo dirigirá el colegiado griego Christos Vergetis.

El juveni del Villarreal se prepara para intentar ganar a la Juventus en el Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

El estreno de los vila-realenses en la UEFA Youth League llegó en un partido alocado, de puro ataque, en el campo del Tottenham que acabó con derrota para la escuadra ‘grogueta’ por 5-3. Los italianos de la Juventus tampoco estuvieron nada finos y cayeron en su campo 2-3 frente al Borussia Dortmund. Así que ambos querrán ganar para no quedarse estancados en la zona baja de la clasificación.

En el Villarreal de Pepe Reina se esperan algunos cambios en el once titular, pero la base del equipo apunta a ser el mismo de la primera jornada, incluso en la lista de futbolistas convocados. A todo ello, el horario no es el más idóneo para que el Mini Estadi registre una gran entrada, pero se espera una importante presencia de aficionados en la grada del feudo ‘groguet’.

Posible once: Pau Polo; Iker Abad, Pedro Luque, Álex Palomares, Max Petterson; Moussa Traoré, Unai Rodríguez, José Gaitan; Keyner Ron, Hugo López y Seydou Llopis.