Renato Veiga y su reencuentro en la Champions: "La Juve siempre es la Juve, pero nosotros somos el Villarreal"

Tiene el caché de haber jugado, nada menos, en la Juventus de Turín, donde estuvo la pasada campaña cedido por el Chelsea. Una campaña después, los caminos de Renato Veiga y la Vecchia Signora se vuelven a cruzar, pero ahora vistiendo la camiseta del Villarreal CF, club que hizo una gran inversión para adquirirlo en propiedad.

El central luso debutará con el Submarino como local en Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica este miércoles, cuando los de la Plana Baixa se midan a la Juve en la 2ª jornada de la Fase de Liga.

Confía en el Villarreal

"El foco está en nosotros y en lo que debemos hacer. La Juve siempre es la Juve, pero nosotros somos el Villarreal", ha confesado este martes en un primer momento en la previa de tan importante compromiso.

Cuestionado por si nota diferencias entre uno y otro club, Veiga ha sido sincero: "Estoy muy agradecido a todo lo que me dio la Juve, pero ahora estoy en un club que también es muy grande como el Villarreal, estoy muy feliz aquí".

Renato Veiga, durante la comparecencia previa del Villarreal-Juventus. / Gabriel Utiel

Partido especial

El central portugués no oculta la importancia del choque, no solo por el caché del rival. "Es un partido especial como todos los de Champions. Es un gran rival en el que pasé una buena etapa. El foco está en el partido y pelear los tres puntos", insistió el internacional luso, que ha añadido que "el pasado es pasado".

Renato Veiga ha señalado que solo "estamos centrados en replicar lo que les pide Marcelino". "Vamos partido a partido. Concentrados en lo que debemos hacer y si hacemos las cosas bien, ojalá llegue la victoria", apuntó.

Renato Veiga (i), junto a Marcelino (d), durante la comparecencia previa del Villarreal-Juventus. / Gabriel Utiel

El buen hacer del Submarino

En cuanto a la mejoría en defensa que ha experimentado el Villarreal, lo achaca a una labor de equipo. "Los primeros defensas son los atacantes. Si defendemos bien en bloque desde delante hacia atrás. Construimos una familia, un grupo sólido. El ambiente es de mucha ayuda y humildad. Trabajamos sobre esto y a seguir", ha reconocido.

Por último, ha confesado el portugués que en la plantilla "estamos deseando poder ganar en La Cerámica", que volverá a vivir un encuentro de la máxima competición europea. "Un partido de Champions siempre es especial. Queremos dar un buen espectáculo a nuestra afición. Lo merecen por el apoyo que nos dan en cada partido", ha destacado para terminar.