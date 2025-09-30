Villarreal CF | Aquel otro duelo con la Juventus para el recuerdo

Con todo el respeto a cualquier participante, en la Champions League hay partidos y partidos, y el de mañana en el Estadio de la Cerámica es de los especiales. Visita Vila-real uno de los grandes del fútbol mundial en una cita que subraya el prestigio del torneo. Doble campeón de Europa (1985 y 1996) y otras siete veces finalista de la máxima competición continental, la Juventus de Turín ya sabe lo que es enfrentarse al Villarreal. Lo hizo en la Champions del 2022, en una eliminatoria de grato recuerdo para el Submarino.

La ida, en La Cerámica

Aquel otro duelo con la Juventus sigue presente en un espacio privilegiado de la memoria grogueta. Viendo las imágenes (con el público todavía con mascarillas por las restricciones que derivaron de la pandemia de la covid) y la alineación (con Parejo como único titular en la ida y en la vuelta que permanece en la plantilla), parece que haya pasado más tiempo, pero no. El partido de ida se jugó en febrero del 2022 y el 1-1 se quedó corto para los méritos amarillos.

Parejo celebra el gol del Villarreal en el encuentro de ida en La Cerámica, que él mismo anotó a pase de Capoue. / GABRIEL UTIEL

Y eso que empezó el duelo de la peor manera posible. El visitante Vlahovic adelantó a la Juve nada más comenzar el partido. Sin embargo, el Villarreal fue creciendo hasta empatar, dominar y merecer más. El equipo de Unai Emery igualó en la segunda parte gracias a un gol de Parejo. El 1-1 y el nivel del Submarino sirvió de aviso: los italianos no eran tan favoritos.

En la vuelta, el gran golpe

El encuentro de vuelta se celebró el 16 de marzo en Turín y es una de las grandes noches en la historia europea del Villarreal. Emery formó con Rulli, Aurier, Raúl Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Parejo (Pedraza, min. 86), Trigueros (Coquelin, min. 64), Capoue, Lo Celso (Gerard, min. 74), Yeremy Pino (Chukwueze, min. 64) y Danjuma. El Submarino, que venía de ganar la Europa League en la anterior temporada, estuvo de nuevo a la altura de lo exigido.

Rulli sostuvo al equipo en la primera mitad y la entrada de Gerard en la segunda fue determinante. Filtró un pase a Coquelin que provocó un penalti, que el propio Gerard anotó. Al poco, Pau aumentó la renta y Danjuma, también de penalti, coronó la gesta (0-3).

No fue la única del Villarreal aquella temporada. Tras eliminar a la Juventus en los octavos, repitió hazaña en los cuartos al doblegar a otro gigante continental: el Bayern de Munich. Primero ganó en La Cerámica (1-0, Danjuma) y después arañó un empate de alto valor en Alemania con un tanto de Chukwueze en el tramo final que igualó el anterior de Lewandowski (1-1). En semis, cayó ante el Liverpool, pero esa es otra historia.