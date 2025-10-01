Villarreal-Juventus: Solomon baja ante la Juve por la festividad judía del Yom Kipur

Nueva baja para el Villarreal CF en estreno de la Champions League como local. El futbolista israelí del Villarreal Manor Solomon ha anunciado este martes su ausencia, debido a la festividad judía del Yom Kipur, para el partido de la Liga de Campeones que esta noche disputa su equipo ante la Juventus de Turín en el Estadio de La Cerámica.

El futbolista ha comunicado en sus redes sociales que no podrá jugar este partido. "Lamentablemente no podré jugar esta noche debido a una festividad judía. Le deseo lo mejor al equipo", ha indicado.

La decisión de Solomon se debe a la celebración del Yom Kipur, Día de la Expiación, el día más sagrado del año judío, en el que se deben al ayuno, la oración, la abstención de placeres físicos y del trabajo.

Manor Solomon regateando a De Galarreta en el primer tiempo / Gabriel Utiel

Por ello, el futbolista no estará presente en la noche de este miércoles en el partido que el Submarino disputará ante la Juventus de Turín (21.00 horas), correspondiente a la segunda jornada de esta edición de Liga de Campeones.

Son seis bajas en total

Aunque no se perfilaba como titular, las opciones del futbolista israelí pasaban por tener minutos a lo largo del partido, siendo uno de los revulsivos del equipo en las últimas jornadas.

Solomon se suma así a las bajas para este encuentro de los lesionados Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Juan Foyth, Logan Costa y Willy Kambwala.