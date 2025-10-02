Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ejemplar reacción de Parejo tras el Villarreal-Juventus

El centrocampista madrileño, protagonista en el partido de Champions en el Estadio de la Cerámica

Dani Parejo, en el Villarreal-Juventus de Champions.

Dani Parejo, en el Villarreal-Juventus de Champions. / VILLARREAL CF

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Vila-real

Dani Parejo lleva años demostrando que su inteligencia táctica y su capacidad de pase son un tesoro. Cuando él está en el campo, el Villarreal CF juega con otra personalidad: se atreve a tener el balón, se organiza mejor y encuentra líneas de pase que parecen imposibles. Los datos lo respaldan temporada tras temporada, siendo siempre de los jugadores con mayor porcentaje de acierto en el pase, con más intervenciones y con más peso en la construcción ofensiva.

Es cierto que los errores llaman la atención, pero la realidad es que su fiabilidad y liderazgo han sido determinantes para que el club amarillo compita de tú a tú contra gigantes europeos. Parejo ha sido un ejemplo de constancia y calidad; y lo seguirá siendo mientras vista de amarillo. Un capitán no se mide solo por una jugada, sino por toda una trayectoria de compromiso, talento y personalidad.

«Esta forma de jugar nos da mucho más de lo que nos quita, pero somos humanos»

El desliz

Dani Parejo, en el centro del campo, controló el balón e intentó apoyarse con un pase atrás en Renato Veiga. Sin embargo, su ejecución no fue la adecuada: el envío salió con poca potencia y permitió que Francisco Conceiçao se anticipara; una recuperación de la que nació un contragolpe vertiginoso que el propio atacante portugués culminó con un disparo potente, firmando así el provisional 1-2.

Las sentidas declaraciones

Con todo, el 10 del Submarino dio la cara, justo al término del encuentro. «Estoy un poco jodido por la jugada y mi balón perdido», introdujo. «Esta forma de jugar nos da mucho más de lo que nos quita, pero somos humanos», ahondó. «Pido perdón a los compañeros: ha sido un balón perdido y un gol», condensó.

Con todo, Parejo se apoyó en su sobresaliente trayectoria: «Siempre daré la cara, pediré el balón y quizás lo pueda volver a perder, pero lo volveré a hacer -desarrolló- porque es mi personalidad y por eso me han traído aquí», recalcó. «En todo caso, estoy muy orgulloso de la reacción del equipo», apostilló.

Arnau Tenas lo refrenda

Orgullo es un término al que también se refería Arnau Tenas: «Tenemos un equipazo». «Nos da igual el rival que nos pongan enfrente, porque creemos en nosotros mismos», manifestó el portero por quien Marcelino García se decantó frente a la Juventus.

